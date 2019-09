LIVE Non è la D’Urso: Caltagirone è Eliana Michelazzo, la confessione di un testimone

A distanza di tre mesi – dovuti alla pausa estiva – LIVE Non è la D’Urso è tornato in onda il 15 settembre 2019 con gli stessi argomenti di tre mesi fa: faide familiari, maternità e paternità naturali di persone adottate e il caso Mark Caltagirone. E proprio a proposito del marito fantasma della desaparecida Pamela Prati, la trasmissione di Barbara D’Urso ha dedicato circa due ore di show per sostanzialmente riassumere tutto quello che è stato detto nelle puntate primaverili.

Unica vera novità rispetto a quanto già detto fino a ieri, è stata la confessione di un presunto testimone chiave del caso Caltagirone: la persona in questione si chiama Luca Muccichini e altri non è che l’ex fidanzato di una amica di Eliana Michelazzo (alias Selvaggia Roma di Temptation Island). Il giovane avrebbe sorpreso la Michelazzo a trafficare con un profilo social molto discusso…





LIVE Non è la D’Urso: Mark Caltagirone è Eliana Michelazzo

Luca Muccichini sarebbe il testimone chiave di una faccenda accaduta alcuni mesi fa sul presunto profilo Instagram di Mark Caltagirone; un profilo social apparso sul web proprio quando lo scandalo è scoppiato nelle mani del portale online Dagospia. Cosa accadde? Per poco meno di un minuto, una foto inedita di Eliana Michelazzo – con un cappuccio – sarebbe apparsa sul profilo di Mark Caltagirone per poi scomparire subito dopo. Un minuto dopo la medesima foto è apparsa correttamente sul profilo Instagram della Michelazzo.

Un svista che già fece discutere e che oggi trova una conferma nelle parole di tale Luca Muccichini. Negli studi di LIVE Non è la D’Urso, il ragazzo ha raccontato di esser stato presente proprio nel momento in cui la Michelazzo trafficava con il suo cellulare e caricava la suddetta foto, che dice di aver riconosciuto quando la polemica scoppiò sul web.

Ecco le sue parole: “Eravamo ad una fiera di Milano. Era un giorno di pioggia. Io ed Eliana stavamo sotto una tettoia. Lei aveva il telefono in mano. Ha fatto proprio quella story: l’ho vista! In puntata delle persone l’hanno accusato su questa cosa e lei ha tergiversato. La notizia è uscita ovunque, come fai a dire che non è così”.

Insomma, Mark Caltagirone su Instagram era Eliana Michelazzo. Oppure no? E se no, perché questo ragazzo avrebbe ragione di mentire?