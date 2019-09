Ascolti Uomini e Donne prima puntata: Maria de Filippi regina del pomeriggio di Canale 5?

Inizia con una settimana di ritardo rispetto agli altri programmi della rete giusto per far venire l’acquolina in bocca al pubblico! La prima puntata di Uomini e Donne è andata in onda il 16 settembre 2019 e oggi vi parliamo degli ascolti registrati dalla prima puntata del programma di Canale 5. Maria de Filippi torna a far brillare il pomeriggio della rete? Nella prima settimana di “programmazione forte” con Vieni da me tornato su Rai 1, Mediaset ha visto già le soap della rete brillare battendo in ogni caso Caterina Balivo e company. Ma con Maria de Filippi dovrebbe essere tutta un’altra musica visto che ci si aspetta ben altri numeri. Se Bitter Sweet infatti, otteneva un ottimo risultato con oltre 2,2 milioni di spettatori, da Uomini e Donne ci si aspetta qualcosa di più. Ma questo lo scopriremo solo dopo le 10 quando arriveranno i dati auditel relativi alla prima puntata del programma di Canale 5. Per questa nuova edizione la scelta è ricaduta sul trono over come prima puntata di stagione. Le dame e i cavalieri capitanati da Gemma Galgani hanno quindi fatto compagnia al pubblico di Canale 5 che ha assistito a una classica puntata del trono over con i soliti ingredienti: le litigate tra Gemma e Tina, i balletti tra i protagonisti del programma e poi le coppie tornate in studio per raccontare il “dopo Uomini e Donne”. In particolare nella prima puntata Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno raccontato come procede la gravidanza, visto che tra meno di un mese la bella pugliese diventerà mamma.

ASCOLTI PRIMA PUNTATA DI UOMINI E DONNE: ECCO I DATI AUDITEL

Dopo le 10 scopriremo quindi se il pubblico di Canale 5 avrà accolto con il consueto entusiasmo il programma di Maria De Filippi. Nella stessa giornata il programma di Canale 5 ha sfidato Detto Fatto, al suo esordio su Rai 2 e Vieni da me che nelle passate settimane aveva incassato una media di 1,5 milioni di spettatori.