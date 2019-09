Daniele Persegani e Sergio Barzetti tornano in gran forma a La prova del cuoco (Foto)

Grandi ritorni a La prova del cuoco, gli affezionati del cooking show di Rai 1 avranno di certo sorriso nel rivedere in cucina Sergio Barzetti e Daniele Persegani ma anche i sommelier storici del programma (Foto). Non torneranno tutti i vecchi protagonisti ma accanto ad Alessandra Spisni, Natalia Cattelani, Natale Giunta, Luisanna Messeri, Diego Bongiovanni ed altri ci sono da oggi Sergio e Daniele con le loro ricette, le voci inconfondibili, i consigli, le risate. Mr Alloro aveva già partecipato a una puntata della scorsa edizione de La prova del cuoco poi qualcosa non è andata nel modo giusto ma eccolo di nuovo in gran forma come un tempo, più libero di esprimersi anche accanto ad Elisa Isoardi. Ovviamente non poteva che presentare la ricetta di un ottimo risotto, in tema perfetto con il periodo, un risotto ai funghi, una ricetta molto originale, un primo piatto molto goloso.

A LA PROVA DEL CUOCO SERGIO BARZETTI E DANIELE PERSEGANI

Siamo sicuri che c’è chi non metterà più piede a La prova del cuoco senza Antonella Clerici o magari non è mai stato richiamato per far parte della nuova squadra. Il ritorno di Sergio Barzetti e Persegani invece si è fatto notare subito. Ottimi piatti perché dopo il risotto di Mr Alloro possiamo preparare i medaglioni di maiale con le prugne e lo zenzero.





Abbronzato e con un look molto curato Persegani ha potuto salutare di nuovo il pubblico che l’ha sempre accolto con grande affetto. Altra ottima scelta quella di richiamare i sommelier cari a tutti ma soprattutto molto professionali, veri intenditori e così carismatici da oscurare tutti gli altri. Basteranno questi ritorni per fare salire gli ascolti tv de La prova del cuoco? Non ci resta che attendere il seguito e soprattutto le prossime ricette, le vere protagoniste del cooking show.