A Detto Fatto che flop la proposta di matrimonio in diretta: la ragazza non accetta (VIDEO)

Questa moda di fare le proposte di matrimonio in diretta televisiva, ai concerti, pubblicamente, dove ci sia un cellulare intorno capace di riprendere insomma, sembra non portare bene a tutti. Ne sa qualcosa il ragazzo che ieri ha provato a chiedere la mano alla sua fidanzata nella puntata di Detto Fatto su Rai 2. Tutto sembrava essere andato per il meglio: un abito elegante per lui, le dolci parole per lei. Ma alla fine, la risposta che probabilmente il nostro eroe romantico si aspettava non è arrivata! già perchè la pulzella, in diretta nazionale, non se l’è sentita di rispondere. E c’è di più, ha anche detto che questa richiesta le stava mettendo l’ansia.

DETTO FATTO E LA FALLIMENTARE PROPOSTA DI MATRIMONIO IN DIRETTA

Enzo si era persino messo l’abito lungo, seguendo i consigli di Filippo Nardi, l’abito delle grandi occasioni. Ha detto alla sua fidanzata che è la donna della sua vita, che ha intenzione di sposarla ( e si è anche sbilanciato dicendo che vorrebbe farlo a breve). Ha inoltre aggiunto che non può stare lontano da lei, che sogna di vivere per il resto della sua vita al suo fianco.Ma qualcosa ci dice che Angelica ha un altro punto di vista. La ragazza, che sembrava aver paura anche solo di indossare l’anello di fidanzamento, ha preferito non rispondere, dicendo a Bianca Guaccero che ne avrebbero parlato dopo in privato. Nessun bacio appassionato come avviene di solito dopo una proposta d’amore che si rispetti ma solo tanta vergogna per il povero Enzo. Tra una risatina isterica e l’altra il povero Enzo si è allontanato dalla sua fidanzata mentre Bianca Guaccero cercava di sdrammatizzare, augurando ai due solo il meglio. “Fateci sapere come finirà” ha detto la conduttrice…Eppure la prima parte della dichiarazione era andata bene, visto che Enzo aveva semplicemente donato una chiave, la chiave del suo cuore ad Angelica ma poi è andato avanti…

E secondo voi come finirà? Questo matrimonio si farà oppure no? ( clicca qui per vedere il video minuto 30)

A Detto Fatto che flop la proposta di matrimonio in diretta: la ragazza non accetta (VIDEO) ultima modifica: da