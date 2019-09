Benedetta Parodi elegantissima in cucina, a Detto Fatto sommersa dai complimenti (Foto)

A Detto Fatto Benedetta Parodi ha dato ancora una volta prova di quanto sia semplice, elegante e bravissima in cucina, tre doti straordinarie quando si evincono in una sola persona e così oggi ospite di Bianca Guaccero la conduttrice esperta di ricette ha fatto il pieno di complimenti (Foto). Al pubblico di Rai 2 ha presentato il suo libro di ricette veloci, quelle che si eseguono in 15 minuti o anche meno, che ti salvano la cena. Salta subito all’occhio anche meno attento l’eleganza naturale con cui Benedetta Parodi arriva a Detto Fatto. Camicia bianca a maniche lunghe, che in cucina vanno ovviamente arrotolate, ed è il capo che non può mancare nel nostro armadio, quello che ti salva qualunque abbinamento, è la prima lezione della Parodi, a cui aggiungiamo il cinturone in vita, tornato di gran tendenza, soprattutto per chi ha un seno piccolo. Delizioso l’accostamento con la gonna in tessuto già autunnale ma alleggerito dall’ampiezza. Tocco glamour con gli stivali che ci danno davvero l’idea che il freddo sia arrivato e che potremo scegliere tra scarpe semplici o quelle molto femminili della Parodi.

BENEDETTA PARODI PERFETTA IN CUCINA A DETTO FATTO

Sì, promossa a pieni voti oggi Benedetta a Detto Fatto; anche il make up è quello giusto, così come il ritorno della frangia e i capelli lunghi. Da dimenticare del tutto il taglio a caschetto che sorprese tutte. Anche Guillermo Mariotto, in genere sempre pronto alla critica pesante, ha apprezzato molto l’eleganza dell’ospite.