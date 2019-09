Ascolti tv 21 settembre: Amici Celebrities vs Ulisse, chi vince la gara del sabato?

Grande attesa questa mattina per i dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri. Prima importante sfida al sabato sera per la nuova stagione televisiva. Il 21 settembre 2019 infatti su Rai 1 è andata in onda la prima puntata d Ulisse-Il piacere della scoperta mentre su Canale 5 ha fatto il suo esordio Amici Celebrities. Una sfida inedita: la cultura, la scienza, le curiosità dal mondo con la voce narrante di Alberto Angela che sfidano invece la musica, la danza, e il mondo dello spettacolo con Maria de Filippi che cerca ancora una volta di ritrovare lo scettro di regina del sabato sera. Ed è una sfida inedita anche perchè Mediaset all’inizio non avrebbe dovuto puntare su Amici Celebrities per il sabato sera ( come previsto era Tu si que vales il programma del sabato, come succede del resto da anni). E invece anche questa volta Maria si ritrova, forse non troppo felice per questa scelta, al sabato.

Difficile cercare di capire come andranno gli ascolti di questo primo sabato di sfide. Sui social il programma di Canale 5 è stato seguitissimo, restando in tendenza per tutta la serata ma questo si sa, non vuol dire nulla. La Rai invece prova a puntare ancora una volta sul fascino della cultura associato a quello che Alberto Angela ha sul pubblico. Ed è difficile, visti anche gli ascolti molto bassi di tutti i programmi in onda in queste prime settimane di settembre, capire che cosa succederà e come andrà a finire questa sfida.

ASCOLTI TV 21 SETTEMBRE 2019: I DATI AUDITEL DELLA PRIMA PUNTATA DI AMICI CELEBRITIES

Una cosa però la vogliamo dire di questa prima puntata di Amici Celebrities ( qui potrete inoltre leggere la recensione del nostro Gigi). Non si può andare in onda fino all’una passata. E’ davvero assurdo che ancora su Mediaset ci siano queste durate dei programmi. Il pubblico è stanco. E ok, in questo caso era sabato ma si sarebbe potuto terminare senza nessun problema anche a mezzanotte, se non prima.

ASCOLTI TV 21 SETTEMBRE 2019: I DATI AUDITEL DELLA PRIMA PUNTATA DI ULISSE

Alberto Angela fa il suo, Rai 1 fa il suo. E’ il pubblico a dover scegliere se premiare la qualità, se vuole spalancare le porte della conoscenza oppure no!

Aggiornamento dopo le 10 con i dati auditel relativi alla serata di ieri.