Amici Celebrities: la versione VIP è da ricostruire da zero, ecco perché

Dopo molti rumor e le prime anticipazioni, è finalmente andata in onda la prima puntata di Amici Celebrities: il talent show di Canale Cinque che è ispirato all’omonimo programma di Maria De Filippi ma che questa volta mette in gara due squadre composte da personaggi famosi; ovvero i bianchi e i blu capitanati da Giordana e Alberto, i primi due classificati ad Amici 2019.

Sulla carta Amici Celebrities poteva sembrare una variazione sul tema dopo ben 18 anni di concorrenti sconosciuti (o semi conosciuti) ma all’atto pratico si è trasformato in un talent piuttosto raffazzonato e poco coinvolgente, soprattutto in molti punti del programma. Andiamo a scoprire quali sono le criticità di questo Amici Celebrities…





Amici Celebrities: c’è qualcosa che non va

In prima battuta non è chiaro quale sia il vero obiettivo di questo talent. In gara troviamo persone che nella vita hanno sempre fatto tutt’altro (Ciro Ferrara, Cristina Donadio) ma troviamo anche molte persone che nella loro carriera hanno già cantato e ballato. Martin Castrogiovanni ha studiato ballo durante la sua esperienza a Ballando con le Stelle; la showgirl Pamela Camassa e il suo fidanzato Filippi Bisciglia hanno partecipato a Tale e Quale Show; Raniero Monaco Di Lapio ha studiato fior fiori di coreografie a Dance Dance Dance; Massimiliano Varresse di esibisce in qualità di cantante e ballerino già dal 1999 quando la Carrà lo volle in Carràmba che Sorpresa!. Che gusto c’è a mettere sullo stesso piano concorrenti già navigati con altri concorrenti puramente alle prime armi?

Anche il regolamento di gara pare un po’ bislacco. Il concorrente decretato come eliminato dalle nomination e poi dalla seguente sfida diretta, ad Amici Celebrities può decidere di sua spontanea volontà di dichiarare di non meritare l’eliminazione, lanciando un guanto di sfida ad un altro componente della sua stessa squadra. Un meccanismo totalmente insensato.

Perplessità anche in merito al resto del cast: i tre giudici non sono affatto funzionali fra loro. Platinette butta quasi sempre il discorso in caciara. Ornella Vanoni mixa giuste osservazioni a strampalate divagazioni. Giuliano Peparini non pervenuto. Anche i due capisquadra non scherzano: Alberto continua ad ostentare timidezza mista ad insicurezza persino quando si interfaccia con la conduttrice; Giordana è diventata una ragazza diplomatica.

Fra le tante piccole pecche che debilitano Amici Celebrities (che meriterebbe di essere riscritto da capo) c’è il leggero uso di Auto-Tune per le esibizioni canore dei concorrenti ma anche l’incredibile vis polemica tirata fuori da Ciro Ferrara.

E, in ultimo, stride un po’ questo effetto Serale per i vip (stesso studio, stesse dinamiche) ma senza la possibilità di poterli conoscere a fondo o scoprire quanta fatica ci hanno messo i protagonisti nella preparazione delle prove. Al loro posto, sono state proposte clip stile Scherzi a Parte.





