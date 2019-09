Alessandra Spisni commossa e felice per la sorpresa di suo marito a La prova del cuoco (Foto)

In tanti anni di presenza e ricette di Alessandra Spsini a La prova del cuoco è forse la prima volta che la vediamo così commossa, addirittura con gli occhi pieni di lacrime (foto). Tutto merito della sorpresa di suo marito Salvatore. Oggi è il compleanno del marito della Spisni e Claudio Lippi tenta in tutti i modi di convincere la maestra in cucina romagnola a fare una dichiarazione d’amore a suo marito, un regalo per il suo compleanno. Alessandra non si sbilancia, è un po’ imbarazzata, continua a ridere e gli fa gli auguri di buon compleanno. “Cosa gli devo dire, come ho già detto stamattina buon compleanno”. Ed ecco spuntare da dietro le quinte Salvatore! A La prova del cuoco abbiamo visto più volte i bellissimi nipotini di Alessandra Spisni; tante volte ha parlato dei suoi figli, ma poco di suo marito. Finalmente c’è anche lui e gli occhi della sfoglina si riempiono di lacrime. Stanno insieme da 45 anni ed è la più bella dichiarazione d’amore.

ALESSANDRA SPISNI BALLA CON IL MARITO A LA PROVA DEL CUOCO

Chi segue da tempo il cooking show di Rai 1 conosce bene la Spisni e sa anche che oltre al buon cibo ha un’altra grande passione, il ballo. Ed ecco che parte una bella musica romagnola e partono anche i primi passi di Alessandra e Salvatore, seguiti da Elisa Isoardi e Marco Bottega. Ci prova anche Lippi a ballare ma gli riesce meglio sottolineare l’amore che lega la coppia protagonista.





Lippi fa notare che la Spisni si è commossa e lei si sbilancia: “Sono 45 che stiamo insieme ed è stata una fatica esagerata ma la rifarei tutta”. La risposta di suo marito è un’altra dichiarazione d’amore, sincera, vera: “In 45 anni ne abbiamo passate di belle e di brutte, anche un po’ di litigi ci sono stati, ma se siamo qua questo è vero amore”.