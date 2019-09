Enrico Silvestrin commosso a Mattino 5 per le storie di anoressia e bulimia dopo le parole di Valentina e Taylor Mega (VIDEO)

Testimonianze molto forti oggi a Mattino Cinque. Nella puntata in onda il 23 settembre 2019 infatti il pubblico di Canale 5 ha ascoltato le storie di alcune donne del mondo dello spettacolo e non solo, che hanno deciso di raccontare la loro testimonianza legata a malattie come l’anoressia e la bulimia. In particolare Valentina Dallari ha parlato di come l’anoressia le ha cambiato la vita ma oggi per fortuna è rinata dopo un anno di cure. E Taylor Mega invece ha parlato dei suoi problemi causati dalla bulimia. Tra gli opinionisti anche Enrico Silvestrin che è sembrato molto colpito dalle parole delle due ragazze e anche dalle foto mostrate nel corso del dibattito. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP si è anche commosso, cercando di spiegare di esser stato molto toccato da queste parole soprattutto perchè ha conosciuto delle persone a lui care che hanno avuto questi problemi. Con il nodo in gola e con le lacrime agli occhi, Silvestrin ha voluto dire la sua sua in merito a queste storie.

ENRICO SILVESTRIN IN LACRIME A MATTINO 5: IL VIDEO DEL 23 SETTEMBRE 2019

“Io quando ho sentito alcuni termini da parte di Taylor, a cui consiglio di farti aiutare, perché è una malattia di controllo, tu sei convinta di avere tutto sotto controllo e di avere la possibilità di uscirne. Mi sono interrogato spesso su questa volta di sparire, soprattutto per i malati di anoressia, ed è lì che ci si deve interrogare, su un padre un po’ empatico, su una madre un po’ narcisista che non accetta che la figlia si possa emancipare“. Valentina Dallari annuisce con la testa. Non tutti però sono d’accordo con le parole di Silvestrin e Candida Morvillo rilancia: “Spiegate che state parlando di una storia particolare, non tutte le mamme che amano creano questi scompensi .”

La commozione di @E_Silvestrin ascoltando le testimonianze di Taylor Mega e Valentina Dallari sulla loro battaglia contro l'anoressia e bulimia#Mattino5 pic.twitter.com/mtAvg7UD14 — Mattino5 (@mattino5) September 23, 2019

Il pubblico a casa si è chiesto se la commozione di Silvestrin fosse stata causata anche da un coinvolgimento personale in storie come quelle raccontate. Il vj ha voluto precisare che non ha avuto problemi in prima persona ma conosce persone a lui care e le foto viste, gli hanno fatto ricordare alcune situazioni particolari.