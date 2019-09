E’ la mia vita: Al Bano commuove raccontando di Ylenia e Romina pubblica un abbraccio struggente (Foto)

Seguendo E’ la mia vita di Al Bano ieri sera i minuti che il cantante ha dedicato a sua figlia Ylenia sono stati i più preziosi di tutto il docufilm (foto). La sua vita, la sua carriera, soprattutto la sua famiglia e la sua primogenita, l’adorata figlia arrivata un giorno di fine novembre, nata dall’amore immenso con Romina Power. Per la prima volta il cantante si è lasciato andare a quei momenti, ai ricordi, al legame forte che aveva con la sua bambina. Ha fatto di tutto per lei, si è accorto di tutto quello che stava accadendo, è stato un padre presente, comprensivo perché sua figlia era un po’ come lui ma alla fine non è riuscito ad evitare il dramma. Per Al Bano sua figlia Ylenia è morta, non dice mai questa parola, preferisce dire “da quando non c’è più”. Romina è invece sicura che sia da qualche parte e continua a sperare.

CON YLENIA UNA FASE DI COMPLETA ARMONIA E POI IL DESTINO PIU’ DURO

Erano felici tutti insieme, quell’ultimo viaggio in America con la famiglia al completo per il film L’America Perduta, una tragedia anticipata. Carrisi racconta che oggi quando rivede quel film intuisce che c’è molto del dramma vissuto in seguito. “Ho visto esattamente quello che stava succedendo nella sua vita e giuro che ho fatto di tutto per sviare la legge del destino. Ho fatto tutto quello che c’era da fare per bloccare quella scia velenosa di quel destino che stava arrivando. Lì come padre ho perso. Mi è stata data una bella gioia quando è nata e un grande dolore da quando non c’è più” impossibile non commuoversi seguendo Al Bano mentre confida tutto questo per la prima volta.





Per Romina Power è diverso, non si è mai arresa e Al Bano vorrebbe pensare come la sua ex moglie ma lui si basa sugli eventi reali. Romina deve aver seguito come tuti ieri sera E’ la mia vita e questa notte ha scelto la più struggente delle foto. Abbracciata alla sua Ylenia mostra il sorriso di un angelo. “La mia dolce Ylenia con il sorriso di un angelo”. Forse si è arresa anche lei ma non ne parla, fa troppo male.