Stasera in tv 29 settembre 2019 Imma Tataranni, Che tempo che fa e Non è la D’Urso

Stasera in tv 29 settembre 2019 tra i programmi della domenica sera la fiction in prima tv Imma Tataranni – Sostituto Procuatore, il ritorno di Non è la D’Urso su Canale 5 , la nuova edizione di Che tempo che fa con Fabio Fazio e ancora Il Borgo dei Borghi – La grande sfida, il film Prisoners, Massimo Giletti su La7 con Non è L’Arena e inoltre Bruno Barbieri – 4 Hotel con le nuove puntate e chef Rubio alla ricerca del gusto perduto. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera 29 settembre 2019. Su Rai 1 c’è Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Alle 21:25 la fiction del 2019 di Amato con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice – Come piante tra i sassi – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Che tempo che fa. Alle 21:05 la nuova stagione con Fabio Fazio. Tra gli ospiti della serata l’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria, Carlo Cottarelli, Federica Pellegrini, Manuel Bortuzzo, Enrico Brignano, Michela Murgia e Mahmood– Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Il Borgo dei Borghi – La grande sfida. Alle 21:25 la seconda puntata con Camila Raznovich e Piergiorgio Odifreddi visitando i castelli di Grinzane Cavour, Serralunga d’Alba e Govone – Consigliato sì

Su Canale 5 c’è Live – Non è la D’Urso. Alle 21:30 il terzo appuntamento di domenica sera con Barbara D’Urso – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Indipendence Day: Rigenerazione. Alle 21:20 in prima tv il film diretto da Roland Emmerich del 2016, con Liam Hemsworth, Jessie Usher – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Prisoners. Alle 21:30 il film diretto da Denis Villeneuve del 2013, con Hugh Jackman, Melissa Leo, Jake Gyllenhaal, Paul Dano – Consigliato sì





Su La7 c’è Non è L’Arena. Alle 20:35 un nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo talk show. Ospite stasera Luigi Di Maio – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Bruno Barbieri – 4 Hotel. Alle 21:45 le nuove puntate, stasera andiamo in Liguria – Consigliato sì – Su Nove c’è Rubio, alla ricerca del gusto perduto. Alle 21:25 chef Rubio assaggerà i piatti dell’Estremo Oriente – Consigliato sì