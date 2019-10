Uomini e Donne anticipazioni: potrebbe essere Klaudia Poznanska la nuova tronista?

C’è una nuova indiscrezione che riguarda il mondo di Uomini e Donne. Appena qualche giorno fa vi abbiamo anticipato che una delle nuove troniste ha deciso di abbandonare l’ambito trono di Canale 5. Si tratta di Sara Tozzi. La bellissima ragazza ha deciso di lasciare il suo ruolo da tronista nel programma di Maria De Filippi perché, nonostante l’inizio delle varie conoscenze con i corteggiatori, il pensiero di Sara è sempre fisso al suo ex fidanzato. Una scelta importante e decisamente inaspettata quella della ex tentatrice di Temptation Island e potremmo anche ormai dire ex tronista di Uomini e Donne.

La sedia rossa di Sara però non rimarrà vuota per troppo tempo, anzi. C’è già un nuovo nome di una possibile nuova tronista. Scopriamo quelle che sono le ultime news e le anticipazioni in merito.

Uomini e Donne ultime, Sara Tozzi lascia il trono: Klaudia Poznanska nuova tronista

Il nome che sta facendo il giro del web nelle ultime ore è un nome che i telespettatori di Uomini e Donne conoscono già molto bene. Al posto di Sara Tozzi potrebbe arrivare Klaudia Poznanska a sedere sull’ambito trono rosso di Uomini e Donne. L’indiscrezione è stata lanciata da Il Vicolo delle News e sta facendo il giro del web ma non è ancora arrivata alcuna conferma da parte della redazione di Uomini e Donne. Certo è che Klaudia è un personaggio molto amato della trasmissione di Maria De Filippi e il pubblico avrebbe piacere a vederla nella veste di tronista dopo il suo passato nella trasmissione di Mediaset.

Klaudia Poznanska è la nuova tronista?

Rispolveriamo per un attimo il passato di Klaudia Poznanska a Uomini e Donne facendone un breve riassunto. Klaudia si era presentata al programma come corteggiatrice di Andrea Zelletta. Nonostante la vicinanza al tronista però Andrea ha deciso di scegliere l’altra corteggiatrice, ovvero Natalia Paragoni. Poco prima dell’inizio di questa nuova stagione di Uomini e Donne il nome di Klaudia era tra i nomi delle possibili troniste. Si trattava di una indiscrezione eppure adesso la bella Poznanska potrebbe davvero sedere sull’ambito trono di Canale 5.