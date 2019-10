Carmen Russo festeggia i 60 anni a Storie Italiane, torta ed emozioni con la piccola Maria ed Enzo Paolo Turchi (Foto)

Oggi è una giornata speciale per Carmen Russo, felicissima la showgirl perché è il suo compleanno, 60 anni e li porta benissimo (foto). Ospite a Storie Italiane Carmen Russo ha iniziato a festeggiare nel programma in cui è spesso invitata. Per lei una bellissima torta alta con rose di crema colorata. Una sola candelina e chissà quale desiderio per lei che sa di avere avuto davvero tutto dalla sua vita. Scorrono in dirette la immagini di un video che mostra la vita di Carmen, ci sono gli esordi della sua carriera, c’è il suo amore di sempre, Enzo Paolo Turchi ma più di tutto c’è la loro piccola Maria. Eleonora Daniele parla della figlia così tanto desiderata dalla coppia come di un miracolo e a Carmen si riempiono gli occhi di lacrime. Anche Enzo Paolo si emoziona, impossibile non farlo osservando le immagini con la loro unica figlia, una bambina meravigliosa che ha riempito il loro mondo. Non è stato semplice per Carmen Russo diventare mamma ma lo rifarebbe mille altre volte, critiche e polemiche comprese.

CARMEN RUSSO A STORIE ITALIANE FESTEGGIA IL SUO COMPLEANNO, 60 ANNI

Eleonora Daniele lo dice sottovoce, rivela gli anni che compie la showgirl, ma lei non è sicura che sia del 1959. E’ molto più giovane nel suo modo di fare e vivere, un vero esempio per molte donne. E’ un giorno importante per lei e per tutta la sua famiglia, suo marito è anche più emozionato.

CARMEN RUSSO MAMMA DELLA PICCOLA MARIA





Insieme non possono non ballare, è una canzone di Biagio Antonacci la colonna sonora che è diventato il loro brano. Continuano ad allenarsi, sono sempre in gran forma entrambi. Certo non mancano i ritocchini ma oggi è davvero difficile rinunciarci se fai parte del mondo dello spettacolo. Auguri alla splendida Carmen Russo