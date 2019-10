Stasera in tv 4 ottobre 2019 Rosy Abate, Tale e Quale Show e Quarto Grado

Stasera in tv 4 ottobre 2019 su Rai 1 lo spettacolo condotto da Carlo Conti Tale e Quale Show mentre Canale 5 richiama il pubblico che non perde una puntata di Rosy Abate, la seconda stagione della fiction con Giulia Michelini. Tra i programmi tv in onda oggi in prima serata anche NCIS Los Angeles e a seguire Criminal Minds, inoltre, Mai Stati Uniti con Ambra Angiolini, Quarto Grado, Propaganda Live, Fratelli di Crozza e X Factor 2019. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv venerdì 4 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Tale e Quale Show. Alle 21:25 la quarta puntata dello spettacolo condotto da Carlo Conti. In chi dovranno trasformarsi i 12 vip in gara – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS Los Angeles. Alle 21:20 in prima tv la seconda parte di Fumo negli occhi – A seguire alle 22:05 Criminal Minds con due puntate in prima tv – Consigliati sì – Su Rai 3 c’è Mai Stati Uniti. Alle 21:20 il film diretto da Carlo Vanzina del 2013, con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia– Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 4 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Rosy Abate – Seconda Stagione. Alle 21:40 in prima tv la fiction con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Vittorio Magazzù, Davide Devenuto, Paola Michelini – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è I guardiani della galassia 2. Alle 21:20 in prima tv il film diretto da James Gunn del 2017, con Chris Pratt, Zoe Saldana – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con la cronaca nera di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero – Consigliato sì





Su La7 c’è Propaganda Live. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con Diego Bianchi – Consigliato sì – Su Tv8 c’è X Factor 2019 – Bootcamp. Alle 21:30 la nuova stagione del talent show condotto da Alessandro Cattelan – Consigliato sì – Su Nove c’è Fratelli di Crozza. Alle 21:30 i nuovi personaggi e la satira di Maurizio Crozza – Consigliato sì