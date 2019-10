Tale e quale show quarta puntata: le esibizioni del 4 ottobre con Serena Rossi giudice

Tutto pronto per una nuova puntata di Tale e quale show. Il programma condotto da Carlo Conti arrivato il 4 ottobre 2019 alla quarta puntata di questa nuova edizione non brilla con gli ascolti come nelle passate stagioni. Complice forse il fatto che il cast non è particolarmente “attraente” per il pubblico a casa o forse è anche un po’ di stanchezza quella che i telespettatori di Rai 1 hanno nel vedere un programma sempre ben fatto ma che ormai va in onda da anni uguale a sé stesso. In ogni caso la meda resta buona e lo spettacolo è garantito anche perchè i protagonisti di Tale e quale show 2019 amano mettersi in gioco. Il pubblico la passata settimana ha avuto qualcosa da ridire sulle scelte fatte dalla giuria che hanno portato Francesco Monte alla vittoria con la sua esibizione nei panni di Ed Sheeran. Apprezzatissimi invece Gigi e Ross che hanno vestito settimana scorsa i panni di Ornella Vanoni e Gino Paoli. E questa settimana che cosa succederà? Scopriamo le tutte le esibizioni ricordandovi anche che il giudice speciale di oggi sarà Serena Rossi.

TALE E QUALE SHOW QUARTA PUNTATA: LE ESIBIZIONI DEL 4 OTTOBRE 2019

Flora Canto sarà Olivia Newton-John, Sarà Facciolini se la vedrà con Loredana Berté, Eva Grimaldi imiterà Alice, Jessica Morlacchi avrà i panni di Celine Dion, Lidia Schillaci si metterà alla prova con Stevie Wonder, Davide de Marinis avrà le sembianze di Achille Lauro, Tiziana Rivale interpreterà Tina Turner, Gigi & Ross si trasformeranno in Tiziano Ferro e Fabri Fibra (il voto sarà uno solo per entrambi), Francesco Monte proverà a ripetersi con Cesare Cremonini, Francesco Pannofino proporrà Paolo Conte, Agostino Penna farà il suo omaggio al mito di Lucio Dalla e David Pratelli sarà impegnato con Christian De Sica.

A giudicare come sempre il trio composto da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Insieme a loro questa sera la meravigliosa Serena Rossi. Appuntamento come sempre alle 21,20 su Rai 1.

Tale e quale show quarta puntata: le esibizioni del 4 ottobre con Serena Rossi giudice ultima modifica: da