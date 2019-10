Barbara Chiappini a Storie Italiane è più bella di prima e dopo i figli è pronta a tornare (Foto)

Per più di 5 anni non abbiamo visto Barbara Chiappini in tv ma la showgirl ospite oggi di Storie Italiane è pronta a tornare (foto). Impossibile non notare la sua bellezza, sembra che il tempo per lei non passi, anche se poi non è assente da così tanto tempo, ma 5 anni per il piccolo schermo in realtà sono tanti. La Chiappini si è dedicata del tutto alla sua famiglia, una scelta che l’ha resa felice. Avere dei figli era il suo desiderio più grande dopo avere incontrato l’amore della sua vita. Barbara racconta che è cresciuta con la zia, che la sua mamma è morta quando era piccola. Costruire la sua famiglia era il sogno che doveva realizzare e l’ha fatto. I figli però non sono arrivati subito, per due anni ha dovuto curarsi, risolvere alcuni problemi e poi 5 anni fa ha annunciato la nascita della sua Sveva, poi è arrivato Folco che oggi ha 4 anni.

BARBARA CHIAPPINI HA LASCIATO IL LAVORO PER LA FAMIGLIA, PER FARE LA MAMMA

A Storie Italiane ha spiegato che essendo cresciuta senza la sua mamma ha scelto di esserci sempre per i suoi bambini. Non voleva delegare niente a tate o altri, doveva crescerli lei e così ha fatto. Adesso che i suoi figli sono più autosufficienti ha pensato di ritornare e infatti la mattina lavora in radio ma sa bene quanto sia difficile adesso rientrare a fare parte del mondo dello spettacolo, avere altre opportunità.





Yes we are è il suo programma per Yes Radio, non rimpiange nulla, anzi ha la famiglia che ha sempre desiderato. I suoi bimbi hanno sempre bisogno di lei, sono piccoli ma hanno iniziato la scuola, Barbara adesso è più libera di pensare di nuovo un po’ a se stessa. Chissà se per lei ci sarà posto in tv tra le tante colleghe.