Francesco Facchinetti a Vieni da me, i suoi quattro figli la parte più bella della vita (Foto)

Francesco Facchinetti è tra gli ospiti di Vieni da me che ha avuto più cose da raccontare, una vita con tanti capitoli, da quando era un bambino difficile a oggi che è padre di quattro figli (foto). Caterina Balivo sottolinea il numero, i figli di Facchinetti sono quattro, anche la prima figlia di Wilma Faissol è come fosse sua, poi ci sono Mia, Leone e Lavinia. Non è una novità che sua moglie e i bambini gli abbiano cambiato la vita ma ascoltando la sua storia da bimbo al presente l’effetto è sorprendente. Francesco Facchinetti è stato espulso dagli asili e anche in collegio non è andata meglio. Conferma che era un bambino difficile, problematico. Quando i suoi genitori si sono separati aveva sei anni e disse a Roby: “Se tu non fai il papà con me io poi quando crescerò non farò più il figlio per te”. Era solo un bambino ma sapeva che doveva essere rispettato come figlio, evitare i loro litigi. Da quel momento tutto iniziò ad andare meglio e ovviamente Roby e Francesco si adorano.

FRANCESCO FACCHINETTI UN BAMBINO DIFFICILE DA GESTIRE MA COME PAPA’ E’ PERFETTO

L’anno scorso a Vieni da me Wilma lo stupì con una bellissima dichiarazione d’amore, raccontando che si era innamorata del ragazzo semplice che in ciabatte la portava in giro per il suo paese, a mangiare un gelato, a mostrargli i luoghi della sua infanzia.





Facchinetti non riesce a fare una dichiarazione più bella per la sua Wilma ma ogni giorno è l’uomo che desidera, il papà migliore per tutti i suoi figli: “In assoluto sono la parte più bella della mia via, sono riusciti a spostare le mie priorità. Quando sei disposto a cambiare quello che sei tu per qualcun altro allora la tua vita è davvero cambiata. Magari tanti non riescono ad avere figli e auguro a tutti di avere questa grandissima gioia, è qualcosa di unico e capisci che non sei qui per nulla. Quando hai figli non dormi di notte perché hanno bisogno di te ma hai quella risposta e il mondo diventa a colori e in più adesso quando torno a casa e sono con loro rivivi il tuo essere stato giovane, figlio, è un viaggio nel viaggio. Ho vissuto una vita molto materialista, alla ricerca delle cose da avere ma quando arrivano i figli ti bastano loro e non vuoi niente altro”.