Pomeriggio Cinque la storia infinita degli inquilini di Mestre: Girma e Remo vanno via senza lasciare le chiavi di casa

E’ davvero una storia infinita quella che arriva da Canale 5, la storia degli inquilini che da oltre un mese occupano la casa di Paolo senza pagare l’affitto. Come è finita questa vicenda? Barbara d’urso ha raccontato insieme alla sua giornalista Ilaria Dalle Palle quella che dovrebbe essere il finale della vicenda anche se tutto lascia pensare che ci sia un altro capitolo da scrivere. La signora Girma ieri, come si è visto in un video registrato dopo la diretta del programma, aveva promesso a Francesco, dell’agenzia immobiliare che ha gestito la pratica, di ridare le chiavi di casa oggi. Ha anche detto che non avrebbe dato un euro però al signor Paolo convinta del fatto che sia stato lui ieri a togliere dall’appartamento l’acqua per metterli in difficoltà. In ogni caso ieri sera il signor Remo, che nel frattempo si era sentito male a causa di una caduta, era rientrato a casa dall’ospedale. Girma aveva promesso alla giornalista di Canale 5 che avrebbe dato di fronte a lei le chiavi di casa e se ne sarebbe andata. Ma quando Ilaria dalle Palle si è presentata a Mestre davanti casa di Paolo, i due coinquilini non c’erano. Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi, la giornalista poi ha dato le ultime notizie.

LA STORIA INFINITA DEGLI INQUILINI DI MESTRE: LE ULTIME NOTIZIE DA POMERIGGIO 5

Ilaria dalle Palle quindi spiega che Girma e Remo se ne sono andati. Hanno chiuso le tapparelle di casa e il parcheggio risulta essere vuoto. Ma la notizia è un’altra: la signora e suo marito non hanno lasciato le chiavi di casa. La signora al telefono con la giornalista di Pomeriggio 5 ha detto di aver chiamato l’amministratore per dare le chiavi ma l’uomo non ha voluto avere nulla a che fare con la signora perchè doveva chiudere la pratica con l’agenzia. Girma quindi ha detto alla giornalista di Pomeriggio Cinque che darà le chiavi domani.

Adesso però visto che i signori hanno cambiato la serratura nè Paolo nè l’agenzia hanno un altro mazzo di chiavi. Quindi Paolo non può rientrare nella sua abitazione non solo, per la legge, al momento non ha diritto neppure a cambiare lui la serratura. Dovrà aspettare la fine del mese di novembre, qualora i signori non dessero le chiavi, quando i Carabinieri entreranno in possesso della casa per effettuare lo sfratto.

