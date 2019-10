Live-Non è la d’Urso ospiti 13 ottobre 2019: confessione choc, aldilà e Yudi ex suora star di YT

Cosa succederà nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 13 ottobre 2019 su Canale 5 in prima serata? Lo scopriamo con le anticipazioni che arrivano direttamente da Pomeriggio Cinque. Come sempre al venerdì Barbara d’Urso annuncia i temi caldi del prossimo appuntamento. Iniziamo dal talk: questa settimana ospiti di Barbara i vip che hanno avuto qualcosa a che fare con l’aldilà. Non è la prima volta che viene trattato il tema: se n’è parlato a Pomeriggio Cinque e anche in molte puntate di Domenica Live della passata edizione. Ma a quanto pare questa tematica è interessante e la d’Urso ha chiamato diversi vip nel suo programma per affrontare questo dibattito. Tra gli altri ci sarà anche Franco Gatti, che già in passato ha raccontato come la sua vita e quella di sua moglie sia cambiata da quando il figlio è venuto a mancare. E ancora sempre per parlare di questo tema nello studio di Live ci sarà anche Ivana Spagna.

Ma non finisce qui. In puntata molti altri temi e ospiti, scopriamo le anticipazioni.

LIVE-NON E’ LA D’URSO: TUTTI GLI OSPITI DEL 13 OTTOBRE 2019

Nella puntata di Live in onda domenica sera ci sarà spazio anche per Sara Tommasi che manca dal piccolo schermo da moltissimo tempo. L’ex soubrette, proprio negli ultimi giorni ha rilasciato delle interviste, dicendo di voler parlare da Barbara d’Urso per fare a lei una confessione. Questa estate era uscita una notizia riguardante una presunta gravidanza di Sara Tommasi che lei stessa aveva annunciato. Poi però non si è saputo più nulla. La Tommasi ha perso il bambino o questa gravidanza è stata frutto dell’invenzione di qualcuno? Lo scopriremo solo seguendo la puntata di Live in onda domenica sera.

E ancora, tra i gossip più infuocati degli ultimi mesi c’è stato il triangolo amoroso Riccardo Scamarcio-Francesco Sarcina- Clizia Incorvaia. Per la prima volta in televisione l’ex moglie del cantante delle Vibrazioni, racconterà quella che è la sua verità.

E ancora nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 13 ottobre 2019, Alba Parietti e Asia Argento affronteranno insieme le 5 sfere con 5 vip molto accaniti che hanno qualcosa da dire loro. E meno male che alla Parietti i programmi della d’Urso non andavano a genio, a quanto pare ci ha preso gusto…

Yudi Pineda è una delle ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domenica sera. Chi è Yudi? Parliamo di una ragazza colombiana che per 10 anni ha affrontato la vita monastica da suora ma che adesso fa la pornostar. I suoi video spopolano adesso su Youtube e per la prima volta sarà in Italia in televisione a raccontare la sua storia.