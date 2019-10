Lorella Boccia a Verissimo: “Ho avuto paura di perdere mio marito”

E’ sicuramente ancora molto scossa per quello che è successo Lorella Boccia e domani, nella sua intervista per Verissimo vedremo la reazione della ballerina di Amici anche in tv. Purtroppo lei e suo marito Niccolò Presta sono stati vittime di una aggressione a Roma, in strada. La Boccia aveva raccontato quanto accaduto via social, per denunciare anche il fatto, mostrando la foto del suo volto tumefatto e i segni sulla faccia di Niccolò. Per la prima volta nello studio di Verissimo spiega i dettagli di quello che è successo raccontando di avere avuto una grande paura: ha temuto di perdere l’uomo più importante della sua vita.

VERISSIMO, LE PAROLE DI LORELLA BOCCIA DOPO L’AGGRESSIONE

Tutto è iniziato all’uscita di un ristorante dove erano stati per una cena. Lorella e Niccolò stavano camminando verso la macchina e hanno sentito due ragazzi fare i loro nomi e si sono voltati. In quel momento è iniziato tutto.

Molto provata, la Boccia racconta: “Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma io non riuscivo a sfilarmi la mia fedina, regalo di mio marito. Questa cosa ha dato fastidio agli aggressori che a quel punto mi hanno tirato un ceffone. Io – prosegue – però non ho sentito nulla, ho temuto invece per la reazione di mio marito che voleva istintivamente difendermi, ma loro avevano un coltello, lui nulla”.

Niccolò non è in studio ma Lorella vuole anche far capire a suo marito che lei si è sentita protetta da lui, che non c’era altro da fare. E commenta: “Mio marito è arrabbiato, avrebbe voluto difendermi, si è sentito impotente e adesso sta subendo le conseguenze di quella sera, ma io so che lui farebbe qualsiasi cosa per me. Non deve preoccuparsi di nulla perché ha fatto tutto quello che poteva fare. Poteva andare molto peggio”.

Lorella ha subito ripreso la sua vita di sempre gettandosi a capofitto nel lavoro ma nulla è come prima. Per il momento non è riuscita a tornare la Lorella di sempre.

L’intervista completa nella puntata di Verissimo in onda il 12 ottobre 2019 su Canale 5.