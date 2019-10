Jerry Calà a Storie Italiane si commuove parlando di Mara Venier, in studio c’è Ninì Salerno (Foto)

Gerry Calà e Ninì Salerno ospiti oggi di Storie Italiane, il primo in collegamento da casa, l’altro in studio; un legame fortissimo tra loro due ma in realtà è così per tutti è quattro i componenti I gatti di vicolo miracoli (foto). Hanno raccontato del loro passato e di Mara Venier e Alba Parietti fidanzate giovanissime accanto a Franco Oppini e Jerry. Calà che con il passare degli anni appare sempre più sensibile si è emozionato guardando proprio le immagini con la sua Mara, la sua storica ex compagna, oggi la sua migliore amica. Di recente abbiamo visto sui social le immagini di Jerry e Mara a cena insieme a casa della conduttrice, non è una novità il loro legame ma è sempre bello parlarne. “Mara si diverte tantissimo a rinvangare questa cosa che io la tradivo, che ero birichino, ogni tanto però esagera” si è così un po’ difeso l’attore ma in pochi gli credono, sembra ne abbia prese davvero tante dalla Venier per tutte le sue scappatelle, è per questo che alla fine lei lo ha lasciato. Oggi sono felici entrambi con i rispettivi compagni e sono più che legati che mai.

A STORIE ITALIANE GERRY CALA’ E NINI’ SALERNO

Anche Ninì Salerno ha un matrimonio finito alle spalle ma dopo il divorzio non si è più sposato è un nonno felicissimo di una bellissima bimba e sottolinea che suo figlio è così bello perché non lo ha fatto lui, è adottato. Tutto resta un po’ sullo scherzo quando ci sono I Gatti di Vicolo Miracoli ma i loro occhi si riempiono spesso di lacrime. Legati da giovani e da sempre da una profonda amicizia Ninì ha confidato: “Ma io e i miei compari siamo legati ad un motto: l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Siccome noi giochiamo da una vita, penso che lo faremo per sempre”.

Il rapporto tra Jerry e Ninì resta però quello più speciale: “Pensa che questa camicia me l’ha regalata Jerry per il mio compleanno” e rivedendo i vecchi filmati l’emozione di entrambi è evidente.