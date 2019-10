Stasera in tv 17 ottobre 2019 Un passo dal cielo 5, Maledetti Amici Miei e Le Iene Show

Stasera in tv 17 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo 5 in prima tv con Fantasmi del passato mentre Canale 5 propone in prima serata Eurogames con Ilary Blasi e Alvin. Tra i programmi tv di stasera anche Maledetti Amici Miei, una nuova puntata con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi; in prima tv il film Il palazzo del Vicerè, Le Iene Show, Dritto e Rovescio, Piazzapulita e Il caco Vannini – Nove racconta. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv giovedì 17 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Un passo dal cielo 5. In prima tv alle 21:25 la fiction diretto da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Maledetti Amici Miei. Alle 21:20 ospiti di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi sono gli amici Massimo Ceccherini e Leonardo Pieraccioni – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Il palazzo del Vicerè. In prima tv alle 21:20 il film diretto da Gurinder Chadha del 2017, con Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Om Puri – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 17 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Eurogames. Alle 21:25 il quinto appuntamento con la sfida tra nazioni europee e la conduzione di Ilary Blasi e Alvin – Consigliato no – Su Italia 1 c’è Le Iene Show. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con la conduzione di Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Dritto e Rovescio. Alle 21:30 un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento di Paolo Del Debbio, ovviamente al centro della puntata la manovra, il tema immigrazione, rom e altro – Consigliato sì





Su La7 c’è PiazzaPulita. Alle 21:15 appuntamento con il talk di Corrado Formigli che stasera intervista anche Richard Gere – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Creed – Nato per combattere. Alle 21:30 il film diretto da Ryan Coogler del 2015, con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan – Consigliato sì – Su Nove c’è Il caso Vannini – Nove racconta. Alle 21:25 si cerca di dare risposte alla morte di Marco Vannini – Consigliato sì