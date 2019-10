Stasera in tv 19 ottobre 2019 Ulisse – Il piacere della scoperta e Tu si que vales

Stasera in tv 19 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda Ulisse – Il piacere della scoperta mentre Canale 5 propone contro Alberto Angela Tu si que vales, la nuova edizione. Tra i programmi tv di stasera NCIS, Le Ragazze, Cicogne in missione, Little Murders, The Guardian, In The Name of the King e Il compagno Don Camillo. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi n onda stasera in tv 19 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Ulisse – Il piacere della scoperta. Alle 21:25 torna Alberto Angela con una nuova puntata tra storia, arte e cultura – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS. Alle 21:05 in prima tv l’episodio L’ultima a morire e a seguire alle 21:50 sempre in prima tv FBI con l’episodio Conflitto d’interessi – Consigliati sì – Su Rai 3 c’è Le ragazze. Alle 21:40 la puntata si apre come sempre con una donna che è stata ventenne negli anni ’40 e passando da un’ospite all’altra si chiude con una donna di oggi – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 19 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Tu si que vales. Alle 21:20 al via una nuova edizione con la conduzione di Belen Rodriguez e in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Al timone accanto alla showgirl argentina ancora Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Cicogne in missione. Alle 21:20 il film d’animazione del 2016 diretto da Nicholas Stoller e Doug Sweetland – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Il compagno Don Camillo. Alle 21:30 il film diretto da Luigi Comencini del 1965, con Gino Cervi, Fernandel, Graziella Granata – Consigliato sì





Su La7 c’è Little Murders. Alle 21:15 in replica Omicidio in vendita – Consigliato no – Su Tv8 c’è The Guardian. Alle 21:30 va in onda il film diretto da Andrew Davis del 2006, con Kevin Costner, Ashton Kutcher, Melissa Sagemiller, Bonnie Bramlett – Consigliato sì – Su Nove c’è In the Name of the King. Alle 21:25 il film diretto da Uwe Boll del 2007, con Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys-Davies– Consigliato sì