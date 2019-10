Barbara d’Urso festeggia gli ascolti dei suoi programmi e annuncia il trasloco di Live

La puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 21 ottobre 2019 è iniziata con il classico proclama di Barbara d’Urso relativi agli ascolti dei suoi programmi. Un entusiasmo un tantino eccessivo ma si sa, la conduttrice sempre più spesso interpreta i numeri a modo suo. La d’Urso infatti ha ringraziato per i grandissimi ascolti di Live, ribadendo che il programma ha vinto arrivando secondo dopo la fiction OVVIAMENTE. Bhè di ovvio non c’è molto perchè un programma non sfida gli altri per genere ma per dire che ha vinto la prima serata contro gli altri, deve scontrasi con tutti, non solo con quelli che fanno un risultati peggiore. Inoltre la d’urso ha ribadito che Live ha persino doppiato alcune reti, cosa abbastanza ovvia visto che Canale 5 quasi tutte le serie doppia Rai 3 o La7, non ci vediamo nulla di così particolare.

Ma è chiaro a tutti che la d’Urso si stesse riferendo a La7 con Non è l’Arena, il programma della domenica di Massimo Giletti che ha avuto tra gli ospiti ieri sera Pamela Prati e Roberto d’Agostino per parlare del Prati Gate.

BARBARA D’URSO FESTEGGIA GLI ASCOLTI DI LIVE MA IL PROGRAMMA CAMBIA GIORNO

Vediamo i numeri, ricordando che Rai 1 e solo Rai 1 ha vinto la serata con Imma Tataranni capace di incollare davanti alla tv 5 milioni di spettatori.

Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.103.000 spettatori con uno share del 12.9% dalle 21.22 all’1.23 (presentazione di sei minuti a 1.683.000 e il 6.9%).

Su Rai2 Che Tempo Che Fa – dalle 21.06 alle 22.44 – ha interessato 1.932.000 spettatori (8%). A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.330.000 spettatori (7.1%).

Analizzando questi primi dati, si evince che Live non ha doppiato Rai 2, e quindi le parole di Barbara d’Urso si riferiscono chiaramente a La7, visto che lei vuole confrontarsi solo con i talk, che la domenica sono Che tempo che fa, Live e Non è l’Arena.

Vediamo quindi i dati di La7:

Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.031.000 spettatori pari al 5.6%.

L’azienda quindi è lieta di questi dati, come ha ribadito la conduttrice. I risultati arrivati sono andati ben oltre gli obiettivi che Mediaset si proponeva. Ottimo a sapersi…Ed è solo per una richiesta dell’azienda che il programma si sposta dalla domenica sera al lunedì. Non per una questione di ascolti ma solo perchè il Grande Fratello Vip è slittato al mese di gennaio 2020.