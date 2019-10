Pamela Prati a Non è l’Arena smentisce di avere debiti e problemi con il gioco

Da quando il Pamela Prati Gate è iniziato, molte persone si sono chieste i motivi per i quali la show girl avrebbe messo a rischio al sua carriera per una storia così assurda. La risposta, per molte persone che hanno seguito la vicenda, stava nei problemi di denaro di Pamela Prati che, per molti, avrebbe avuto diversi problemi con il fisco da risolvere, oltre che il vizio del gioco. Entrambe le circostanze sono state negate più volte dalla Prati che ieri, nella puntata di Non è l’Arena su La7, ha voluto ribadire alcune cose.

A NON E’ L’ARENA PAMELA PRATI RISPONDE: NESSUN PROBLEMA ECONOMICO

La show girl quindi ha voluto precisare che non ha problemi con il gioco d’azzardo e neppure con il fisco.

Io sono innocente, non ho paura di Roberto. Anzi lo voglio ringraziare perché mi ha salvato. Tante persone hanno vergogna di parlare. Io li invito a parlare perché non siete soli. Mi sono innamorata di quella voce, dei suoi messaggi. Erano tantissimi, tutto il giorno. Mai avuto nessun dubbio. Sono stata ingenua, stupida. Può capitare quando ti innamori

Lo stesso d’Agostino però fa notare a Pamela che lei ha un problema con il gioco, un vizio che potrebbe averla trascinata alla deriva. Ma la show girl nega. E a proposito anche di alcune foto uscite qualche settimana fa che immortalavano la Prati mentre andava al Bingo, la donna commenta:

Fino a due anni fa ero ancora al Bagaglino. Il lavoro non mi manca, io lavoro. Non ho nessun problema di gioco. Non fumo, non bevo, non mi drogo. Sono entrata al Bingo con mia sorella perché lei ama giocare a Bingo. E’ un reato giocare a Bingo?!

Queste accuse erano state lanciate in prima persona dal suo ex fidanzato che ha raccontato di esser stato usato come una sorta di bancomat dalla Prati. Pamela però nega tutto e ribadisce la sua posizione anche a Non è l’Arena. Il suo avvocato spiega:

Non ha debiti di gioco. Ha avuto un debito per tasse con lo Stato, è stata chiesta la rottamazione. Non c’è più questo problema. E’ stato risolto. Non c’è mai stato, invece, un problema con il Bingo”