Pamela Prati al Bingo: sfortunata in amore fortunata al gioco? Le foto su Diva e Donna

Dal settimanale Diva e Donna arrivano le ultime foto che mostrano Pamela Prati mentre si reca al Bingo. Accompagnata in macchina da un amico, la show girl viene poi lasciata da sola in una sala da gioco a Roma dove entra intorno alle 23, come si legge su Diva e Donna ed esce poi intorno all’una. Come mai questa storia fa notizia e come mai le foto di Pamela Prati mentre entra in una sala del Bingo vengono pubblicate in un servizio interamente dedicato a lei? Ricorderete che, nei mesi scorsi, quando si era parlato del motivo per il quale la Prati aveva partecipato alla “truffa” ( ribadiamo che lei dice di essere innocente e di esser stata plagiata dalle altre due donne coinvolte in questa vicenda) si era accennato ai suoi debiti. Su diversi giornali si era scritto che la Prati aveva il vizio del gioco, anche questa circostanza negata dalla show girl. Ed ecco che quindi le foto della Prati mentre va al Bingo diventano di interesse, anche per quello che è successo nei mesi passati. E’ chiaro che la show girl non faccia del male a nessuno, che i soldi giocati sono i suoi e che può fare della sua vita quello che desidera! Tra l’altro la Prati ha ribadito nel corso di questi mesi diverse circostanze: il fatto che non abbia debiti e poi anche il fatto che dal Pamela Prati Gate lei non ha avuto nessun vantaggio visto che non ha guadagnato nulla.

PAMELA PRATI SU DIVA E DONNA: UNA SERATA AL BINGO

Ed ecco gli scatti pubblicati su Diva e Donna

La Prati di bianco vestita, secondo quello che si legge sulla rivista avrebbe passato circa due ore nella sala da Bingo. Essendo stata sfortunata in amore ha provato a capire se invece è fortunata al gioco?