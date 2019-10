Rocco Siffredi a Live con il figlio fa una rivelazione choc: dopo il funerale si è fatto la vecchietta?

Ieri sera, domenica 20 ottobre 2019, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova e scoppiettante puntata di Live – Non è la d’Urso. Tanti gli argomenti dell’appuntamento fisso con il programma. Tra gli ospiti nello studio di Barbara d’Urso anche Rocco Siffredi che ha deciso di affrontare le temutissime cinque sfere della trasmissione di Mediaset. L’ospitata di Rocco Siffredi ha animato anche i social, in particolar modo, quando il noto attore, ha raccontato un aneddoto inedito che ha fatto discutere. Siffredi racconta la sua carriera e le sue esperienze a Barbara d’Urso e al suo pubblico. A tirar fuori il tema è proprio una delle sferata: Alda D’Eusanio. Continuate pure a leggere per capire che cosa è successo!

Live: Rocco Siffredi e quell’aneddoto con la vecchietta che scatena i social

“Ero a casa di amici e abbiamo trovato un tuo film dove tu hai raccontato di essere andato al funerale della tua povera madre” racconta la donna per poi proseguire: “Lui è andato a casa della vecchietta e ha raccontato che dopo il caffè si è fatto la vecchietta”. Certo è che Siffredi non ha paura di dire la verità, anzi interviene spiegando per filo e per segno che cosa è successo davvero. “La signora mi stringeva e mi dice ‘siediti su queste gambe perché tu da bambino ti sedevi su queste gambe’” specifica Rocco Siffredi nello studio di Live – Non è la d’Urso definendo il suo gesto come un atto d’amore.

Rocco Siffredi a Live con il figlio: com’è il loro rapporto

Ma Rocco Siffredi ha affrontato più di un argomento a Live – Non è la d’Urso. Insieme al noto attore c’era anche suo figlio Lorenzo Tano che spesso e volentieri va sul set insieme a suo padre per aiutarlo. Lorenzo ha soli ventitré anni ed è laureato in economia ma pare che ci sappia fare molto con le telecamera e tutto quello che riguarda il mondo tecnologico. Il rapporto tra Rocco Siffredi e suo figlio è molto bello, al contrario di quello che l’attore ha avuto con il suo di padre. “Lui le ragazze non le vede neanche, è estremamente fedele” dice Rocco Siffredi del figlio Lorenzo, fidanzato già da sette anni, e sembra escludere ogni possibilità che il giovane possa intraprendere il suo stesso percorso lavorativo.