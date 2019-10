Live, in un servizio la relazione di Benjamin Mascolo: Benji non la prende bene

Ieri sera, domenica 21 ottobre 2019, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tanti gli argomenti di discussione nello studio di Barbara d’Urso così come gli ospiti. E proprio tra gli ospiti c’è stato Pupo insieme alle sue figlie per affrontare le tanto temute e oramai note cinque sfere. L’artista è coinvolto in una relazione poliamorosa ma non è certo l’unico personaggio famoso ad esserlo. Barbara d’Urso, infatti, ad un certo punto della trasmissione, manda in onda una clip che riguarda proprio altri vip coinvolti in relazioni poliamorose, tra cui il musicista Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede.

Benjamin Mascolo sorprende dopo il servizio di Live: ecco la sua risposta

Come da qualche tempo è noto, Benjamin Mascolo è fidanzato con Bella Thorne eppure su di loro il gossip è impazzato. Tra Benji e l’attrice ci sarebbe infatti una terza persona ed è stata la stessa Thorne a pubblicare una foto sui social network. Dopo il servizio mandato in onda a Live – Non è la d’Urso in cui si parlava proprio di questo, Benjamin Mascolo ha voluto dire la sua commentando quanto visto. Benji ha pubblicato una ig stories dove ha scritto: “Quando mi coinvolgono in quel trash televisivo del c****”. Il noto musicista italiano però non si è fermato qui. “Che cosa ho fatto di male per meritarmi del trash?” chiede ai suoi fan con aria un po’ scocciata. Il bel Mascolo sembra non aver preso per niente bene il servizio fatto a Live – Non è la d’Urso.

Arriverà la risposta di Barbara d’Urso dopo il commento di Benjamin Mascolo?

Benjamin Mascolo aveva dichiarato che la relazione tra Bella Thorne e Alex Martini non era problema per lui, dunque neanche per la loro storia. Eppure il servizio di Live – Non è la d’Urso che parlava proprio di questo sembra non aver fatto molto piacere a Benji. A questo punto la conduttrice del programma di Canale 5 Barbara d’Urso deciderà di rispondere al commento del noto musicista? Staremo a vedere.