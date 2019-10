Bella Thorne e Benji relazione poliamorosa: chi è la terza incomoda?

La relazione tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo fa sognare i fan eppure c’è una novità che riguarda proprio questa storia d’amore. Pare che tra la coppia ci sia una terza incomoda o forse non è poi così tanto incomoda. La nota attrice non ha mai nascosto di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne ma l’ultimo gossip che la riguarda ha lasciato il popolo del web senza parole. Un post su Instagram della diretta interessata ha alzato la polemica secondo cui Bella Thorne e il musicista italiano Benji sono coinvolti in una relazione a tre. Di che tipo di post si tratta, direte? Continuate pure a leggere questo articolo per scoprirlo.

Bella Thorne e la foto a letto in topless con una ragazza: arriva il commento di Benji

La foto che sta facendo discutere riguarda lo scatto pubblicato da Bella Thorne su Instagram. La bella attrice è a letto insieme a qualcuno. Non si capisce bene di chi possa trattarsi in quando non si vede il viso eppure non è il suo fidanzato Benjamin Mascolo. Si tratterebbe anzi di una ragazza e la cosa che più lascia sconvolti i fan della coppia formata da Bella Thorne e il musicista del duo musicale Benji e Fede è il fatto che l’attrice abbraccia la misteriosa ragazza mentre è in topless. C’è dunque una certa intimità tra le due. Che cosa sta succedendo tra Bella e Benjamin? Si sono lasciati? Tutt’altro! I due stanno ancora insieme e qui la domanda sorge davvero spontanea: quella tra Bella Thorne e Benji è una relazione poliamorosa? Il gossip con le relative foto stanno facendo il giro del web e il commento di Benjamin Mascolo sembra essere una vera e propria conferma. Che cosa avrà detto il chitarrista di Benji e Fede? Vediamo subito.

Bella Thorne, Benji e la terza incomoda: relazione a tre? Mascolo commenta

Sono davvero moltissimi i commenti che il popolo del web ha fatto sotto il post pubblicato da Bella Thorne sui social network. E tra i commenti è davvero impossibile non notare quella del suo fidanzato Benjamin Mascolo. Che cosa ha detto Benji? “Voi ragazze siete carine” sono state le parole del musicista di Benji e Fede. Un commento che sembra parlare chiaro per gli utenti del web. Benjamin Mascolo non sembra per niente sorpreso dalla foto inaspettata pubblicata dalla sua ragazza Bella Thorne, anzi fa addirittura i complimenti alle due protagoniste.

Bella Thorne e Benji hanno davvero una relazione poliamorosa? Mentre tutti si chiedono chi è la misteriosa ragazza abbracciata da Bella, Benjamin Mascolo ha appena pubblicato un video insieme alla Thorne. Oggi è infatti il compleanno della nota attrice e lei balla felice nelle storie del suo fidanzato Benji. Il musicista e Bella decideranno di parlare della situazione?