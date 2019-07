Bella Thorne: vacanze italiane con il suo Benji (FOTO)

Bella Thorne e Benjamin Mascolo sono in vacanza insieme nella nostra bella Italia. Lei attrice americana, lui cantante di Benji e Fede, il duo musicale amatissimo dalle ragazze. Benji e Bella Thorne stanno insieme da qualche mese e si mostrano sui social network sempre più uniti ed affiatati, riempiendo i profili Instagram di bellissimi scatti di coppia. Adesso Bella Thorne è in Italia per passare le vacanze estive con Benji. La coppia sta passando dei giorni d’amore e di relax tra la Sicilia, la suggestiva Capri e Torino.

Bella Thorne e il suo amore per Benjamin Mascolo: dichiarazione d’amore e vacanza insieme

Come abbiamo detto e come si può notare dai post su Instagram, Bella Thorne e Benjiamin Mascolo sono sempre più uniti. Tanto è che lei ha fatto una vera e propria dichiarazione social al suo fidanzato. L’attrice americana ha, infatti, pubblicato delle foto con Benji e tra sorrisi e dolci baci è spuntata anche una frase che ha fatto impazzire i fan. “Sono davvero felice con te” ha scritto Bella Thorne, rendendo sempre più ufficiale il suo amore per Benjamin Mascolo. Ecco, di seguito, alcune foto della vacanza dell’artista e della sua nuova fidanzata:

Benji e l’attrice americana Bella Thorne pazzi d’amore, lui: “Sono molto fortunato”

La storia d’amore tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne convince sempre di più i fan, soprattutto le fan di Benji e Fede. La coppia sta vivendo dei bellissimi momenti insieme facendo trasparire un amore sincero e tanta spensieratezza. Ma alla dolce frase dell’attrice americana, anche il bel Benji ha voluto dire delle parole che non sono certo passate inosservate. “Grazie per rendere la mia vita migliore. Sono molto fortunato” ha infatti risposto l’artista del duo musicale sotto il post di Bella Thorne scatenando l’emozione dei fan.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono sicuramente una delle coppie più belle di questa estate 2019 e convincono sempre di più. Fanno sul serio? Sembrerebbe proprio di sì! E voi cosa ne pensate di questa nuova coppia?