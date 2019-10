Stasera in tv 21 ottobre 2019 Mara Venier a Stasera tutto è possibile contro Il Commissario Montalbano

Stasera in tv 21 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro in replica, ma avrà contro Stasera tutto è possibile con ospite anche Mara Venier. Su Canale 5 oggi in prima serata il film Che bella giornata con Checco Zalone e Rocco Papaleo ma tra i programmi tv di stasera anche Report con la nuova stagione, Mission Impossible – Protocollo Fantasma, Grey’s Anatomy e ancora Quarta Repubblica e Stefano Cucchi, la seconda verità. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 21 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro. Alle 21:25 in replica il film tv diretto da Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Stasera tutto è possibile. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con la conduzione di Stefano De Martino e la partecipazione di numerosi ospite tra cui Mara Venier. Come sempre ci saranno anche Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Gianluca “Scintilla” Fubelli e ancora Gianluca Impastato, Ciro Giustiniani, Ariadna Romero, Veronica Gatto e Fatima Trotta – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Report. Alle 21:20 al via le nuove inchieste da La Santa Alleanza a Un Espresso a casa nostra e Il Colosseo – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 21 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Che bella giornata. Alle 21:40 il film diretto da Gennaro Nunziante del 2011, con Checco Zalone, Rocco Papaleo, Ivano Marescotti, Tullio Solenghi – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Misison Impossible – Protocollo Fantasma. Alle 21:20 il film diretto da Brad Bird del 2011, con Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Patton, Simon Pegg – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con il talk show condotto da Nicola Porro – Consigliato sì





Su La7 c’è Grey’s Anatomy. Alle 21:15 in prima tv gli episodi Fiori nati sulla mia tomba e Qualcuno ha una mappa – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Agente 007 – GoldebEye. Alle 21:25 il film diretto da Martin Campbell del 1995, con Pierce Brosnan, Sean Bean, Izabella Scorupco – Consigliato sì – Su Nove c’è Stefano Cucchi, la seconda verità. Alle 21:30 il caso di Cucchi tra depistaggio e verità – Consigliato sì