Domenica Live anticipazioni e ospiti del 27 ottobre 2019: dalla busta choc a La Bella e la Bestia

Come sempre al venerdì arrivano puntualissime le anticipazioni relative alla puntata di Domenica Live in onda domenica pomeriggio su Canale5. Per Barbara d’urso domenica un solo impegno: Live infatti andrà in onda lunedì sera. Ma torniamo alle anticipazioni di Domenica Live che arrivano come sempre da Pomeriggio 5. La conduttrice ha subito mostrato al pubblico che segue con passione i suoi programmi, la famosa busta choc che ovviamente non può mandare. Anche questa settimana infatti nella puntata di Domenica Live ci sarà una busta choc. Di che si tratta?

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI E NEWS: LA BUSTA CON LA CHAT CHOC

A proposito della busta che contiene la chat choc, che cosa sappiamo? Pare che anche questa settimana si tornerà a parlare delle vicende legate alla famiglia Henger. La scorsa domenica in studio Eva e suo figlio Riccardino hanno dato la loro versione dei fatti, immaginiamo che questa volta ci sarà altro da aggiungere.

A DOMENICA LIVE LE PRESENTAZIONI DELLA NIPOTINA DI MARADONA

Esclusiva mondiale per Domenica Live: “Ne parlano i siti di tutto il mondo” ha commentato la conduttrice annunciando che il pubblico di Canale 5 potrà finalmente conoscere la nipotina di Maradona. Infatti la figlia di Maradona Junior, secondo genita della famiglia, sarà presentata ai telespettatori. E’ nata con qualche giorno di anticipo ma è tempo di fare la sua prima comparsa in tv!

A DOMENICA LIVE YOUMA DIAKITE RACCONTA IL DRAMMA: PERSEGUITATA DA UNO STALKER

Nella puntata di Domenica Live del 27 ottobre 2019 spazio anche per il racconto di Youma. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi racconta del calvario affrontato a causa di uno stalker che è stato arrestato.

DOMENICA ALIVE CONTINUA IL TORNEO: PIETRO TARTAGLIONE E ROSA PERROTTA OSPITI

Come aveva già annunciato Barbara d’Urso domenica scorsa a Domenica Live, per il torneo che piace moltissimo al pubblico della rete, questa settimana ci sarà una amatissima coppia. Parliamo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne saranno in studio per interpretare una delle scene più amate de La bella e la bestia. Li vedremo insieme nel dolcissimo ballo che tanto ha fatto sognare i piccoli spettatori della Disney.