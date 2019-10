Pamela Prati sarà ospite di Domenica IN il 27 ottobre 2019? La Rai blocca tutto

AGGIORNAMENTO– Da Dagospia arriva una flash news sulla vicenda.

DANDOLO FLASH! BLOCCATA DALLA RAI L’OSPITATA DI PAMELA PRATI DA SORA MARA A DOMENICA IN. PAMELONA SAREBBE ANDATA AGGRATIS E AVREBBE CHIESTO SCUSA A MARA VENIER E AL PUBBLICO PER QUALCHE FREGNACCIA DI TROPPO SBANDIERATA LO SCORSO ANNO PROPRIO NEL CONTENITORE DOMENICALE DI MAMMA RAI. E, COME DAGO ANTICIPATO, AVREBBE MESSO UN PUNTO DEFINITIVO ALLA FICTION DELL’ANNO

Pamela Prati potrebbe tornare sul “luogo del delitto“. Effettivamente possiamo dire che il Pamela Prati Gate ha avuto inizio ( anche se alcune testimonianze risalgono anche ad altre ospitate in tv) con l’intervista della show girl sarda da Mara Venier. Nel salotto di Domenica IN infatti la Prati aveva fatto capire di essersi già sposata, aveva mostrato la fede, aveva persino invitato Mara al suo matrimonio. E come ovviamente tutti ricorderete aveva anche annunciato di essere madre. Non solo, non aveva accennato al fatto che i due bambini non fossero ancora entrati a far parte della sua vita. Aveva invece detto che la sua vita era profondamente cambiata visto che li accompagnava a scuola, stava insieme a loro “e mamma fai questo e mamma fai quello” frasi storiche diventate un cult per chi ha seguito questa storia.

Insomma nel salotto di Domenica IN erano arrivate alcune delle migliori “perle” per non dire balle, raccontate dalla Prati nei mesi in cui andava in televisione a dire che avrebbe sposato il sedicente Mark Caltagirone. Ebbene, stando a quanto riferisce Dagospia, la Venier avrebbe deciso di ospitare nuovamente la Prati per darle modo di raccontare la nuova verità.

PAMELA PRATI OSPITE DI MARA VENIER A DOMENICA IN IL 27 OTTOBRE 2019?

Possiamo già dirvi che le anticipazioni ufficiali della Rai non sono ancora arrivate, per cui per il momento si tratta di una soffiata lanciata dal sito che però come saprete, è sempre ben informato su queste vicende.

“DANDOLO FLASH! – FERMI TUTTI: LA MITOLOGICA PAMELA PRATI, FU CALTAGIRONE, SARA’ OSPITE DA SORA MARA NELLA PROSSIMA PUNTATA DI ”DOMENICA IN”. PAMELONA RIVELA: “TORNO A CASA, DA MIA SORELLA MARA. TORNO DOVE QUESTA STORIA È INIZIATA. E SARA’ QUI CHE TRA POCHE ORE FINIRÀ PER SEMPRE!” – DOPODOMANI IN DIRETTA LA SHOWGIRL SCODELLERÀ UNA ECLATANTE CONFESSIONE CHE POTREBBE METTERE UN PUNTO ALLA TELENOVELA DELL’ANNO. COSA DIRÀ PER LA PRIMA VOLTA? E PERCHÉ TANTA RISERVATEZZA SUI TEMI DELL’INTERVISTA?”

Una confessione choc nella puntata di Domenica IN del 27 ottobre 2019. Ma che cosa è rimasto ancora da dire su questa vicenda, cos’altro aggiungere che non sia stato ancora detto? Questo lo scopriremo solo seguendo la prossima puntata di Domenica IN. Il pubblico sarà ancora “assetato” di verità?