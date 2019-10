Antonella Clerici sceglie le Paillettes per il suo nuovo programma in prime time su Rai 1?

Sembra proprio che per Antonella Clerici stiano per arrivare delle ottime notizie dal piano lavorativo. Dopo una estate tormentata piena di alti e bassi e decisioni importanti da prendere, per la conduttrice potrebbe esser arrivata la svolta. Un nuovo programma in prime time su Rai 1 è all’orizzonte? Sembrerebbe di si. Ricordiamo che Antonella Clerici tornerà presto in tv alla guida dello Zecchino d’oro, proposta della Rai che la conduttrice ha accettato di buon grado visto il suo amore per i più piccoli e anche per la musica. E dopo Lo Zecchino che ne sarà di Antonellina?

Ieri la conduttrice è volata a Milano per scegliere dei nuovi abiti di scena: sono per lo Zecchino d’oro oppure la Clerici si prepara a un impegno che sta per arrivare?

ANTONELLA CLERICI PRONTA A TORNARE SU RAI 1 ANCHE IN PRIMA SERATA?

Come si legge su Tvblog, per il momento non c’è nulla di definitivo e il palinsesto di Rai 1 è parecchio pieno, almeno fino alla primavera. Ma pare proprio che dopo Sanremo, la Clerici possa tornare a occupare il prime time con un programma tutto suo. Si parla di una rivisitazione di Sanremo Young, o anche di una nuova edizione di Ti lascio una canzone, con delle novità. Ma siamo davvero sicuri che questa sia una buona scelta per la conduttrice?

Sui social c’è chi pensa che la Clerici potrebbe essere perfetta alla conduzione de La Corrida per ridare quell’allegria e quella leggerezza che, la conduzione troppo impostata di Carlo Conti hanno tolto. Ma c’è anche chi la vorrebbe vedere in un nuovo programma tutto suo, magari dedicato al mondo della tv! E sempre secondo quanto si legge su Tvblog, la principale ipotesi è proprio che la Clerici possa condurre un programma tutto nuovo che dovrebbe andare in onda proprio al venerdì, dopo le nuove puntate de La Corrida.

E c’è anche chi lancia un’altra ipotesi sempre sui social: visto che Amadeus sarà particolarmente stanco dopo Sanremo, perchè non dare a lei il timone di una trasmissione come Ora o mai più che regala sempre grandi momenti di polemiche ma anche di spettacolo?

Non ci resta che aspettare!

