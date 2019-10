Gemma Galgani e Jean Pierre: come procede la conoscenza tra uva, mele e orsacchiotti?

Le ultime news dal mondo di Uomini e Donne ci portano ancora una volta nel trono over di Canale 5. Oggi 30 ottobre abbiamo visto una nuova puntata del programma di Canale 5 ed è chiaro quindi che adesso il pubblico vuole sapere come sta andando la conoscenza tra Gemma Galgani e Jean Pierre. Come vanno le cose tra i due? La puntata che era iniziata molto bene per Gemma è andata poi peggiorando visto che Jean Pierre ha fatto il giochino dell’uva anche con un’altra donna arrivata in studio per lui. Non solo, il cavaliere ha fatto capire chiaramente a Gemma di non essere il suo uomo e che la trova troppo opprimente. Ma a quanto pare la Galgani non si è resa conto dell’atteggiamento di chiusura che il cavaliere stava mostrando anche se lui ha preferito ballare con un’altra donna…

Questo è quello che abbiamo visto fino a questo punto, e dopo? Che cosa è successo nell’ultima registrazione di Uomini e Donne?

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: COME PROCEDE TRA GEMMA E JEAN PIERRE?

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne ( la puntata è stata registrata il 27 ottobre 2019 a Roma) Gemma e Jean Pierre hanno raccontato come si stava evolvendo la loro conoscenza…Le cose però a quanto pare non stanno andando benissimo tanto che alla fine Jean Pierre decide di chiudere questa relazione. Gemma ovviamente è delusa ma tutto questo dura molto poco perchè in studio per lei è arrivato un altro corteggiatore. Potrete quindi immaginare che non mancheranno le critiche di Tina Cipollari in particolare con la quale la Galgani aveva già discusso a inizio puntata…

Anche il nuovo cavaliere ha un nome particolare. Si tratta di Juan Luis, originario del Venezuela, ha 57 anni e trova che Gemma sia una donna molto elegante. Gemma sembra apprezzare molto, del resto il cavaliere ha anche dieci anni in meno di lei e la cosa le piace…Tina propone di fare con il suo nuovo corteggiatore il gioco dell’uva per creare da subito intimità…Gemma poi delusa da Jean Pierre si riprenderà anche l’orsacchiotto che gli aveva regalato ma che era rimasto a Roma…

Per vedere quello che accadrà appuntamento quindi alla prossima puntata!