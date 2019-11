Report stasera su Rai3, i servizi del 4 novembre 2019: l’autonomia delle regioni del Nord

Mentre circolano voci circa una possibile chiusura di Report, che in questa nuova edizione sta dando molto fastidio ai poteri forti, la redazione si prepara oggi ad andare in onda con una nuova puntata. Report ci aspetta infatti anche oggi 4 novembre 2019 in prima serata con una nuova puntata condotta da Sigfrido Ranucci. Al centro di questo nuovo appuntamento con il programma di Rai 3 l’autonomia delle regioni del Nord Italia.

REPORT STASERA SU RAI 3: L’AUTONOMIA DELLE REGIONI DEL NORD

In Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna vive il 30% della popolazione italiana. Ma si produce il 40% del Pil. Oggi le tre regioni chiedono una maggiore autonomia per gestire 16 miliardi di spesa pubblica in più. Per alcuni garantirà maggiore efficienza nella spesa pubblica. Per altri è una secessione dei ricchi, che produrrà un impoverimento del Mezzogiorno. Nell’approfondimento di Manuele Bonaccorsi con la collaborazione di Giusy Arena si cercherà di capire chi ci guadagna e chi ci perde dall’autonomia differenziata.

REPORT PUNTATA DEL 4 NOVEMBRE 2019: I DATTERI DI MARE

Sono considerati talmente prelibati che vengono serviti sottobanco da molti ristoranti di lusso nelle cene più esclusive. Un piatto di spaghetti ai datteri di mare può costare fino a 70 euro. Raccoglierli, venderli e mangiarli è illegale dagli anni ’90 perché estrarli dalle rocce comporta gravi danni all’ambiente e alla fauna marina. Il più grande traffico di datteri di mare oggi è gestito da un’organizzazione criminale che ne raccoglie tonnellate dalle coste della Campania e del Lazio e rifornisce ristoranti di tutta Italia.

A REPORT I COSTI DI UNA MANIFESTAZIONE PUBBLICA E IL RISCHIO PER LA SICUREZZA

Antonella Cignarale ha indagato tra le pieghe della sicurezza nelle manifestazioni e dei costi che comporta. A seguito dei gravi incidenti di Piazza San Carlo a Torino sono state imposte direttive e procedure mirate a garantire alti livelli di sicurezza per la tutela dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche in luoghi aperti.

