Tre uomini per Erminia: a Live tutti pazzi dell’ex dama del Trono Over

Ieri sera, lunedì 4 novembre 2019, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tanti i temi e gli ospiti che hanno animato lo studio di Barbara d’Urso e, tra i tanti momenti della serata, uno in particolare ha colpito il pubblico e i presenti. Protagonista è stata Erminia, ex volto noto del Trono Over di Uomini e Donne. Giovanni Ciacci, ormai presenza fissa di Live, ha suonato al citofono di Erminia per farle dimenticare il suo ex fidanzato Mario, un ragazzo del Kenya, con altri tre uomini. Erminia ha subito apprezzato il regalo di Ciacci ed è entrata in un van proprio insieme ai tre uomini. Che cosa è successo dopo? Continuate pure a leggere!

Live, Giovanni Ciacci presenta tre ragazzi a Erminia di Uomini e Donne: ha già scelto?

Erminia, tra un complimento e l’altro, viene portata in un locale dove si scatena a ritmo di musica insieme ai tre uomini di colore. A fine serata poi, Erminia viene riaccompagnata a casa da Giovanni Ciacci e i tre ragazzi e, al momento del saluto, lei sembra esprimere già la sua preferenza per Stanley a cui chiedere di essere accompagnata dentro casa. Inutile dire che nello studio di Live – Non è la d’Urso gli ospiti si sono molto divertiti a guardare queste immagini e hanno apprezzato molto il carattere frizzante di Erminia. Ma per l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne è già ora di voltare pagina con un nuovo uomo dopo la fine della sua storia con il ragazzo del Kenya? Barbara d’Urso si è collegata direttamente con lei e, a sorpresa, era in compagnia proprio dei tre uomini che le ha presentato Giovanni Ciacci!

Erminia da Uomini e Donne a Live: si è fidanzata con Stanley grazie a Ciacci

“Scusa Erminia, ti sei fidanzata con Stanley?” chiede Barbara d’Urso alla ex dama di Uomini e Donne. “Non lo so, questo bisogna chiederlo a lui. Stanley ma mi sono fidanzata con te?” chiede allora Erminia al ragazzo che l’ha accompagnata in casa. “E sì” risponde lui. “Amore” commenta lei mentre uno dei tre uomini afferma che tra l’ex volto del Trono Over e Stanley è stato amore a prima vista. Stanley è un elettricista e sembra avere già una certa intesa con la donna tanto. Effettivamente, infatti, Erminia sembra non ricordarsi più di Mario, il suo ex fidanzato. Erminia è stata colpita da Stanley in quanto, durante la serata organizzata da Giovanni Ciacci, il giovane ragazzo era l’unico che difendeva la donna mentre gli altri ragazzi la prendevano in braccio, delle volte pericolosamente, come chiedeva Giovanni. Stanley era invece preoccupato per Erminia e la sua dolcezza ha fatto centro nel cuore dell’ex dama di Uomini e Donne.

E allora tra Erminia e il giovane Stanley è nata una nuova storia d’amore? Così sembrerebbe dalle loro parole a Live – Non è la d’Urso. Sicuramente vi terremo aggiornati su questa nuova e inedita coppia.