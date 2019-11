Paola Di Benedetto ruba in un negozio: la reazione di madre natura a Le Iene

Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, è stata protagonista di uno scherzo organizzato da Le Iene. Niccolò Torielli ha messa davvero a dura prova la bellissima Paola con uno scherzo finito con le lacrime della showgirl. Ma che cosa hanno organizzato Le Iene alla Di Benedetto? La fidanzata di Federico Rossi si trovava a Rimini per un servizio fotografico per dei costumi da bagno. Le Iene rendono complice la manager di Paola Di Benedetto che ruba alcuni capi. La manager di Paola Di Benedetto non la fa franca, viene beccata e confessa di aver rubato sotto gli occhi imbarazzati di Paola.

Le Iene, scherzo cattivissimo a Paola Di Benedetto: viene chiamata la polizia

Paola Di Benedetto è davvero sconvolta dal gesto fatto dalla sua manager. Intanto però l’assistente del fotografo del servizio ha chiamato la polizia e la Di Benedetto esplode contro la sua manager Paola: “Paola, di’ quello che devi dire perché io me ne vado da qua a tempo zero”. “Ho la faccia di una che ruba?” chiede la ex madre natura tra la rabbia e qualche lacrima. Paola, la manager, però, complice de Le Iene, accusa la Di Benedetto di complicità nel furto: “Diremo che le cose sono tue, che eravamo già d’accordo”.

Paola è sempre più nervosa di fronte all’assurda situazione e si scaglia contro la sua manager che non vuole dire la verità su quanto accaduto. Il poliziotto, una volta arrivato, inizia ad indagare sul presunto colpevole del furto, mentre la manager di Paola continua ad accusare la showgirl affermando che era la Di Benedetto ad avere in mano la borsa. La bellissima ex madre natura di Ciao Darwin sempre più sconvolta e viene accusata di complicità dalla polizia.

Paola Di Benedetto arrestata: Le Iene organizzano lo scherzo perfetto per lei

Paola Di Benedetto sta per scoppiare il lacrime, cerca di difendersi dalle accuse della polizia e della sua manager ma non c’è nulla da fare. La complicità costerà a Paola circa cinque anni e otto mesi in carcere ma non solo. Sul più bello, infatti, arriva anche un giornalista che non vede l’ora di raccontare che cosa ha combinato Paola Di Benedetto nel negozio. Le Iene però devono comunicare alla showgirl che si tratta di uno scherzo perfettamente riuscito perché Paola è sempre più in panico in quell’assurda situazione. La reazione della Di Benedetto? “Mi avete fatto perdere dieci anni di vita!” afferma tra le lacrime.