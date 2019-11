A Live-Non è la d’Urso Gabriel Garko in ascensore: chi incontrerà?

Lunedì 11 novembre 2019 andrà in onda una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso e Barbara d’Urso, nella puntata di Pomeriggio 5 ha dato delle anticipazioni per la serata. “Non vi posso dire molto, darò le altre anticipazioni nella puntata di Domenica Live ma vi dico che ci sarà Gabriel Garko” ha detto la conduttrice venerdì pomeriggio dando l’appuntamento al prime time con il suo Live.

Non finisce qui. La d’Urso ha anche lanciato un invito a tutte le fans di Gabriel Garko. In questi giorni saranno infatti raccolti tutti gli appelli e i messaggi delle fans che non vedono l’ora di incontrare l’attore. Messaggi arrivati sui social, messaggi arrivati su Whatsapp: e lunedì sera il grande incontro. “Mi sbilancio, non una ma forse due fans di Gabriel Garko avranno modo di incontrare il loro amatissimo beniamino” ha detto la d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri.

A LIVE ARRIVA GABRIEL GARKO OSPITE DELLA PUNTATA DELL’11 NOVEMBRE 2019

Non sappiamo di preciso quale sarà il ruolo di Gabriel. La conduttrice infatti ha spiegato che l’attore avrà modo di incontrare, in ascensore ( dove di solito invece avvengono dei facci a faccia) delle persone che non vedono l’ora di poterlo incontrare! Ma probabilmente Gabriel sarà anche protagonista di una intervista. Questo però lo scopriremo domani se la d’Urso vorrà dare da Domenica Live altre anticipazioni. O magari direttamente lunedì sera. Per il momento anche Gabriel Garko ha ricordato, via social, a tutte le persone che lo seguono, che sarà ospite a Live.

“Sono arrivate migliaia e miglia di mail di fans di Gabriel Garko che ci chiedono di incontrarlo. Lui forse ancora non lo sa, lo scopre adesso se sta guardando la televisione. Una di voi potrà abbracciarlo, potrò toccarlo nel nostro ascensore di Live” ha detto Barbara d’Urso. L’attore sarà uno dei tanti ospiti della puntata ma non sappiamo altro!