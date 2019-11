Uomini e Donne news, Giulio e Giulia si conoscevano e hanno ordito il complotto? Le foto che dimostrano la tesi

Si apre nuovamente una polemica a Uomini e Donne: un tronista e la sua corteggiatrice si conoscevano già prima della partecipazione al programma di Maria De Filippi? Protagonisti di questa nuova e intrigante polemica che sta dividendo il pubblico di Uomini e Donne sono proprio Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Il bel Giulio sembra interessato alla corteggiatrice Giulia ma anche a Giovanna. Già nella penultima puntata del Trono Classico sono arrivate delle segnalazioni che riguardavano la presunta conoscenza tra lui e Giulia già al di fuori del programma. Il tronista già seguiva su Instagram Giulia D’Urso ma si è giustificato dicendo che non si sono mai visti prima di Uomini e Donne.

Uomini e Donne ultime, Giulio Raselli conosceva già Giulia? Arrivano nuovi indizi

Anche Alessandro Zarino ha parlato della questione nello studio di Uomini e Donne. Anche al tronista, infatti, sono arrivate delle segnalazioni su Raselli e Giulia secondo cui l’agente di Giulio conoscerebbe la corteggiatrice. “Mi porterai i messaggi, le chiamate ma non ce ne possono essere perché non ce ne sono state. Se poi volete dipingermi per quello che non sono sono pronto però non è così“ si è difeso Giulio Raselli. Eppure, ad oggi, ci sono dei nuovi indizi che fanno pensare al fatto che il bel tronista e Giulia D’Urso si conoscevano prima della partecipazione al noto programma di Canale 5. Queste nuove segnalazioni arrivano direttamente dai social network, dove il popolo di telespettatori di Uomini e Donne si sta scagliando proprio contro Giulio.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso, la prova della conoscenza prima di U&D: tutto organizzato?

Le avete appena viste: queste sono numerose segnalazioni che stanno facendo il giro del web. Il follow e il mi piace su Instagram risalente persino al 31 gennaio non sarebbero gli unici indizi. Anche a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione che riguarda la vacanza di Giulio Raselli a Formentera. Il tronista, poco tempo prima di diventare tale, avrebbe chiesto alla ragazza che ha segnalato l’accaduto a Deianira di poterla raggiungere dove abita dopo aver passato qualche serata insieme. Secondo la ragazza in questione il trono di Giulio Raselli è marcio fin dal primo giorno e, sicuramente, non solo lei la pensa così. In uno scatto rubato si nota chiaramente Giulio in compagnia di una donna. I più attenti hanno notato qualcosa di molto particolare. Al piede della ragazza, infatti, ci sarebbe un tatuaggio che sembrerebbe tale e quale a quello di Giulia D’Urso.

Inutile dire che i telespettatori del programma tv di Maria De Filippi sembrano avere le idee abbastanza chiare su questo trono. Tra Giulio e la nuova corteggiatrice c’era davvero un accordo già da molto tempo? Ora toccherà nuovamente a Raselli difendersi da queste ultime segnalazioni. Anche Giulia avrà qualcosa da dire riguardo a tutta questa vicenda? Staremo sicuramente a vedere.