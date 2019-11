Alessandro Zarino da tronista a corteggiatore? Le ultime news da Uomini e Donne

Chi ci segue e ci legge sa che nell‘ultima registrazione di Uomini e Donne dedicata al trono classico è successo davvero di tutto e Alessandro Zarino è stato più che protagonista! Il giovane tronista napoletano è stato infatti al centro di una lunga polemica nata tra lui e Veronica che si è sentita messa in discussione. Per lei l’accusa era quella di dimostrare troppo a un ragazzo che conosce forse da poco tempo. Ma la ragazza ha spiegato di essere realmente interessata ad Alessandro e per questo ha deciso di fare determinate cose. Ma il tronista aveva lo stesso trasporto per lei? Quando Veronica ha scoperto che Zarino aveva chiesto altre corteggiatrici è andata su tutte le furie e ha deciso di lasciare lo studio. E Alessandro, per paura di perderla, ha fatto la sua scelta chiedendo a Veronica di uscire con lui e conoscersi fuori dal programma. Una scelta che però non ha visto i petali rossi cadere dal cielo! Veronica infatti ha deciso di dire no al tronista: la scelta le è sembrata forzata e poco sentita! Mentre Alessandro lasciava lo studio, Maria invece chiedeva a Veronica di diventare la nuova tronista. E come saprete, lei ha accettato!

Ma come ha reagito Alessandro di fronte a queste novità? Potrebbe aver deciso di non perdere Veronica tornando magari tra i suoi corteggiatori? Cosa che tra l’altro nel mondo di Uomini e Donne è successa anche in altre occasioni?

ALESSANDRO ZARINO DA TRONISTA A CORTEGGIATORE? LE ULTIME NEWS DA UOMINI E DONNE

Dopo l’ultima registrazione del programma di Canale 5, Alessandro Zarino ha spiegato il perchè della sua decisione: “Ho seguito solo quello che sentivo. Non volevo perderla e uscire dal programma per conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via. Volevo solo essere sicuro ma non ho mai giocato con nessuno. Mi ha detto di no, ne ha approfittato. Se veramente avesse voluto conoscermi, avrebbe rifiutato” ha dichiarato nel backstage Alessandro.

“Avevo capito che l’interesse verso di lei era troppo forte già durante la settimana prima, volevo solo esserne sicuro di quello che veramente provavo per lei. Questo è, ha scelto. Punto”. E sulla scelta di Veronica ha poi concluso: “Cosa posso fare, dal momento che lei ha preso questa posizione e che faccio? Come la puoi recuperare più? Non la recuperi, l’ho persa. Quindi consiglio di seguire sempre i sentimenti e le sensazioni prima che poi accadano queste cose”. In realtà un modo per recuperare tutto ci sarebbe: quello di tornare a Uomini e Donne come corteggiatore. Potrebbe decidere di farlo? Vedremo…