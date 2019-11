Massimo Gramellini a Vieni da me, ha scoperto del suicidio di sua madre grazie a un’amica (Foto)

Appare meravigliosa la vita di Massimo Gramellini (foto) che a Vieni da me viene sorpreso dal video del suo matrimonio con Simona Sparaco ma c’è ben altro da raccontare dopo la felicità, la nascita del figlio Tommaso, c’è la morte di sua madre. Lascia tutto il tempo in apnea il racconto di Gramellini che con serenità e ricordi che lo hanno tormentato racconta del suicidio di sua madre. Non lo fa spiegando il modo ma le sue emozioni vissute negli anni. Sua madre soffriva di depressione, aveva il cancro ma era guarita solo che aveva bisogno di fare altre cure, questo l’ha spaventata, pensava di non farcela e non ce l’ha fatta. Si è buttata dal quinto piano ma questo il giornalista e conduttore lo ha saputo solo dopo molto tempo. Suo padre non gli ha mai rivelato cosa fosse accaduto quella notte ma dentro di lui c’erano già delle cose che non capiva, non capiva perché sua madre che fino al giorno prima era così affettuosa poi all’improvviso non lo guardava più.

MASSIMO GRAMELLINI IL SUO LIBRO FAI BEI SOGNI

Un libro che poi è diventato anche un film, Fai bei sogni, è la storia che Gramellini ha voluto raccontare non solo per liberarsi ma anche perché nelle famiglie ci sono tanti misteri nascosti che andrebbero svelati ai figli perché fa male non sapere, fa male non capire, fa male il silenzio.

A Massimo la verità alla fine l’ha detta un’amica di famiglia. Gli mostrò un articolo di giornale: “Madre si getta dal quinto piano” e in quell’articolo c’era anche il suo nome. Sua madre si era suicidata dopo avergli dato un bacio.





“La famiglia è il luogo dove si nascondono questi segreti” è una delle verità di Gramellini, suo padre era all’antica. C’è un’altra realtà che tutti dobbiamo affrontare, la morte di una madre: “Quello è un amore che non puoi sostituire; quel tipo d’amore non potrà mai essere rimpiazzato da nessuno e tu devi vivere così, devi superare, devi farcela”. Un giorno racconterà tutto a suo figlio: “Perché ha avuto una grande nonna ed è giusto che sappia”.





