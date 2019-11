A Uomini e Donne un’altra scelta improvvisa: Giulia Quattrociocche sceglie avrà un si o un no?

Il trono classico di Uomini e Donne in questa prima parte di stagione regala colpi di scena uno dietro l’altro. E infatti nella puntata di oggi, o meglio nella registrazione che si sta svolgendo in questi minuti a Roma, è arrivata un’altra scelta. Dopo quello che è successo settimana scorsa con la scelta fatta da Alessandro Zarino, arriva in questa registrazione la scelta di Giulia Quattrociocche. Del resto era prevedibile che sarebbe successo. Le anticipazioni di Uomini e Donne, che arrivano dalle talpe del Vicolo delle News, rivelano che Giulia ha deciso di scegliere. Ma che cosa è successo precisamente? Pare che la Quattrociocche, per tutta la puntata, abbia ballato con Daniele, il corteggiatore romano, dimostrando di essere poco interessata a quello che invece aveva da dire l’altro suo corteggiatore, Alessandro. Sappiamo pochissimo di quello che è successo in puntata perchè la registrazione al momento è ancora in corso. Ma pare proprio che Giulia fosse focalizzata solo sul suo corteggiatore romano e che fosse interessata solo a quello che lui aveva da dire.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: ARRIVA LA SCELTA DI GIULIA QUATTROCIOCCHE

La provocazione della scelta sarebbe arrivata proprio da Alessandro, l’altro corteggiatore. Il ragazzo infatti, rendendosi conto del fatto che Giulia si fosse concentrata per tutta la puntata solo su Daniele, le avrebbe detto che era il momento di fare quello che sentiva. E se dentro di lei sentiva che avrebbe dovuto fare una scelta, era questo il momento per farlo. Giulia quindi, spinta forse anche dalle parole di Alessandro, mentre ballava con Daniele, ha fatto capire che sarebbe stato lui la sua scelta. Immaginiamo che ci siano stati baci in studio. Non sappiamo se ci sono stati anche i famosi petali! Non è la prima volta che succede qualcosa di questo genere. Come ricorderete anche nel caso di Tara e Cristian, giusto per citare due amatissimi protagonisti di Uomini e Donne, la scelta era stata fatta durante un ballo in studio!

Pare che Daniele abbia risposto in modo positivo ai baci di Giulia, il suo è stato quindi un si?