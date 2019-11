A Uomini e Donne Alessandro “cacciato” e Veronica promossa tronista: per il pubblico è tutta una farsa

Nell’era dei social, redazioni e conduttori, devono vedersela anche con quello che è il famoso sentiment che tanto piace a Barbara d’Urso. E nel caso di Uomini e Donne possiamo tranquillamente dire che, dopo le ultime puntate del trono classico, il pubblico non ha affatto gradito quello che ha visto. La scelta di forzare Alessandro Zarino a fare qualcosa che non sentiva, la decisione di chiedere a Veronica di fare la tronista: tutto questo non è piaciuto al pubblico che sui social, più che schierarsi dalla parte di Alessandro, ha usato parole molto forti per criticare anche le scelte di Maria de Filippi. Si parla di farsa, di complotto, di finzione. Per la maggioranza del pubblico che segue il trono classico la decisione di spingere Zarino a una scelta, e di non trattarlo poi così tanto bene, sta alla base di una precisa scelta: quella di mandare avanti il trono di Giulio in tranquillità ( a quanto pare però stando alle anticipazioni, anche per il Raselli le ore sono contate).

CAOS A UOMINI E DONNE: IL PUBBLICO NON APPROVA LE SCELTE DI MARIA DE FILIPPI

A detta del pubblico oggi, Alessandro Zarino sarebbe stato trattato persino peggio di Sara Affi Fella che di colpe ne aveva, e anche tante:

Comunque oggi hanno trattato Alessandro coi piedi, roba che neanche con Sara Affi Fella, lui ignaro delle dinamiche della redazione si è ritrovato vittima di tutto ciò è Maria poi imbarazzante, lunga vita a Teresa Cilia

Alessandro ha provato a smascherare Giulio il protetto mettendo in dubbio la veridicità del programma e della redazione che sceglie i tronisti e questo è stato il trattamento ricevuto: botolato in tempo zero con tanto di umiliazione da parte di tutti SCHIFO.

OGGI, VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019 MARIA DE FILIPPI UFFICIALMENTE DETRONIZZATA COME QUEEN DELLA TV

Veronica tanto perché tu lo sappia non sei agli Oscar che ringrazi tutta la tua famiglia per quello che ha passato. Sei su un trono che sa di falsità e business ancora prima di iniziare. Io non ne andrei fiero ma contenta tu. Mi raccomando “a testa alta”.

Maria, che è sempre osannata dal pubblico di Uomini e Donne, questa volta, almeno secondo i telespettatori, avrebbe toppato.

La nostra sensazione però, dobbiamo ammetterlo, più che di un accanimento contro Zarino, è in generale un malcontento per le scelte fatte a settembre, per i tronisti arrivati. Una sorta di ammissione di colpe ( gli ascolti del trono classico sono davvero deludenti) da parte di tutti che ha spinto in generale la conduttrice ha velocizzare le cose, non solo con Zarino ma in generale con tutti i tronisti. Non a caso ieri anche Giulia ha fatto la sua scelta e pare proprio che il Raselli la farà persino fuori dallo studio di Canale 5. A dimostrazione insomma, che forse Maria non ce l’aveva in particolare con Alessandro ma con tutti i tronisti che non ci hanno forse creduto fino in fondo .

Ed effettivamente, anche in merito a questo, molti spettatori hanno cinguettato:

Comunque è CHIARO (e lo si capisce anche dalle anticipazioni di ieri) che Queen e redazione vogliono fuori tutti per altri troni.

I tronisti e i corteggiatori storici non hanno fatto la storia di questo programma per poi vederlo in mano a dei clown.