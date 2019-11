Ad Adrian non basta C’è posta per te versione Celentano: il pubblico boccia ancora lo show

Capiamoci, per Mediaset 3,4 milioni di spettatori di questi tempi sono oro colato in prima serata, visti gli ascolti bassissimi dei programmi in onda su Canale 5 in prima serata. Ma di certo quella media non può essere considerata un ottimo risultato per uno show che, sulla carta, avrebbe dovuto fare almeno il doppio degli ascolti. Il problema di Adrian risiede nella grande delusione dello scorso anno. Per Celentano è stato il pubblico a non comprendere il suo messaggio, non c’è stata nessuna assunzione di colpa. Celentano non ha ammesso che il FLOP è stato causato da scelte scellerate che hanno reso il programma, l’anno scorso, praticamente inguardabile. E adesso, che lo show con Adriano Celentano è anche godibile, i numeri sono quello che sono. Il pubblico è ormai scappato, ha emesso la sua sentenza e a nulla sono bastati i grandi ospiti della prima puntata ( che non ha superato i 4 milioni di spettatori). Il secondo appuntamento con lo show di Canale 5 ha visto il dato auditel incrinarsi ancora, nonostante la presenza in prime time nello show, di Maria de Filippi e Gianni Morandi.

Sicuramente carinissima l’idea di fare una sorta di C’è posta per te versione Adrian ma non ha funzionato. Gli ascolti sono calati ancora. E visto che di assi se ne sono giocati parecchi adesso ci si chiede che cosa accadrà nelle prossime puntate: chi arriverà per risollevare le sorti di uno show bocciato lo scorso anno e ribocciato anche in questa edizione?

E siamo buoni non facendo la somma tra il cartoon e lo show, cosa che andrebbe fatta, perchè i dati sarebbero ancora più impietosi.

ADRIAN SI CONFERMA UN FLOP ALMENO PER I NUMERI: IL PUBBLICO BOCCIA LO SHOW

Vediamo quindi i numeri:

Un Passo dal Cielo 5 vince con 4.966.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 Adrian Live – Questa è la Storia… ha raccolto davanti al video 3.439.000 spettatori pari al 13.7% di share e Adrian è stato visto da 1.527.000 spettatori (8.7%). La media sarebbe di 2,4 milioni di spettatori.

I numeri quindi bocciano lo show di Canale 5 che invece noi promuoviamo perchè la volontà di fare dell’altro si vede e lo show è sicuramente godibile. Nella prossima puntata però meno audio dei fans in calore, davvero insopportabile.