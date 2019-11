Mario Lavezzi a Vieni da me parla dell’amore vissuto con Loredana Bertè (Foto)

50 anni di carriera per Mario Lavezzi che ospite oggi a Vieni da me ha ripercorso non solo la sua vita attraverso le canzoni ma anche gli amori e le collaborazioni. Tra tutti è impossibile non ricordare Lucio Battisti ma aggiungere anche il nome di Loredana Bertè. Dall’incontro con Battisti e Mogol la trasformazione della vita di Lavezzi che ricorda il tempo del servizio militare. Un obbligo che lo aveva anche costretto a lasciare il gruppo I Camaleonti con cui era rimasto due anni e mezzo e per cui aveva scritto Il primo giorno di primavera. Con la Bertè invece non solo un sodalizio artistico ma anche un amore, sono stati fidanzati. Una storia durata due anni, momenti bellissimi pieni di passione ma altri tre anni, confessa, si sono davvero massacrati. Nonostante tutto proprio in quegli anni hanno creato le canzoni più belle, da E la luna bussò alle altre.

MARIO LAVEZZI LEGATO AD ORNELLA VANONI E LOREDANA BETE’ MA IN MODO DIVERSO

Dopo tanti anni il legame con la Bertè è ancora forte: “Ci vogliamo ancora molto bene”. C’è un’altra donna che Caterina Balivo cerca di legare a un altro amore di Mario Lavezzi ed è Ornella Vanoni: “E’ uno spirito libero non ha freni inibitori” lo è ancora oggi a 85 anni ma Lavezzi non cede, con la Vanoni sembra non ci sia stata nessuna storia d’amore, nessun legame se non quello artistico.

Tantissimi i successi che dobbiamo a Mario Lavezzi accanto a E la luna bussò scritto per Loredana anche In alto mare e Dedicato, poi i testi per Anna Oxa come E’ tutto un attimo e ancora Vita portata al successo da Lucio Dalla e Gianni Morandi. Come si cambia di Fiorella Mannoia, Meravigliosa di Emma e Stella gemella di Eros Ramazzotti e ancora tanti altri.