Francesco Paolantoni a Vieni da me, tutto è cambiato con la morte dei genitori (Foto)

Non si ride solo con Francesco Paolantoni, comico sì ma anche un uomo che tra una battuta e un’altra lancia messaggi, scopre le sue emozioni poi torna a far ridere, un po’ perché è parte del suo lavoro, un po’ perché è più semplice che dire tutto di se stessi (foto). A Caterina Balivo racconta di un periodo difficile da giovanissimo quando i suoi genitori sono morti. Aveva 20 anni quando suo padre è scomparso e subito dopo sua sorella decise di cambiare casa, di andare via con le figli. , lì è arrivato il momento difficile. Aveva già iniziato a fare l’attore ma faticava anche lì a ingranare, ma è stata una cosa che l’ha formato, tutto poi si è andato per il meglio. Morti i suoi genitori tutto è un po’ cambiato e ancora oggi lo ricorda. Forse è in quel momento che ha imparato a stare bene da solo ma per 20 anni ha vissuto un bellissimo amore con una donna che fa l’autrice. E’ una storia che è finita, non sono più una coppia ma confida che si vogliono ancora un gran bene. 20 anni di fidanzamento ma non hanno avuto figli e qui si pare un altro capitolo della vita di Paolantoni, sembra non avere nessun desiderio di diventare padre. Non vuole dire molto perché da casa i bambini lo ascoltano e sono anche dei suoi fan ma confessa che con loro ha un rapporto strano, è come dire che i bimbi sono belli ma quelli degli altri.

FRANCESCO PAOLANTONI HA DUE MESSAGGI PER TUTTI

Un’altra battuta e indirettamente si rivolge ai genitori che oggi sono troppo permissivi, colpa loro se poi i bambini non sono magari educati. Non ha certo torto. Questo il primo messaggio velato ma ne arriva uno ben più diretto: la pasta e patate vera si fa senza scamorza.





C’è un video del comico che sottolinea con forza che la vera pasta e patate è senza provola ma solo con le scorzette di parmigiano e a Vieni da me è questa la sua rabbia vera, vedere che ci sono anche gli chef che aggiungiamo i pezzetti di formaggio magari anche affumicato. Si conclude come sempre ridendo con lui che è un grande artista.





