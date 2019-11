Che ascolti al sabato pomeriggio di Canale 5: Amici, Verissimo e Caduta libera tripletta record

Il pomeriggio si conferma ancora una volta, il vero punto di forza di Canale 5. E anche il sabato, con il ritorno di Amici, si vola nella curva nera e si staccano le altre reti. A differenza di quanto succede con gli altri talent, che sembrano essere destinati ormai all’estinzione ( pensiamo a X-Factor che in questa tredicesima edizione registra ascolti molti bassi) Amici si conferma invece super atteso dal pubblico dei giovanissimi ma non solo. E anche quest’anno, nella prima puntata in onda il 16 novembre 2019, vola in alto. Ascolti eccellenti per la prima puntata di Amici 19 che supera i 3 milioni di spettatori. E un pomeriggio perfetto grazie anche agli ottimi ascolti di Silvia Toffanin che con il suo Verissimo regna incontrastata nel sabato degli italiani ( peccato per Marco Liorni che si è visto il suo programma praticamente demolito dalla presenza dei giovani cantanti di Sanremo ).

Ottimi i risultati incassati anche da Caduta Libera che con la sua penultima puntata di stagione, da lunedì vedremo Conto alla Rovescia il nuovo quiz della rete, incassa uno dei migliori risultati di questa stagione televisiva e pareggia in share, con Rai 1.

Ma vediamo i numeri.

ASCOLTI D’ORO PER IL SABATO DI CANALE 5: IL POMERIGGIO E’ DA RECORD

Amici di Maria De Filippi ha convinto 3.157.000 spettatori con il 20.9% di share (presentazione 2.595.000 – 14.8%).

Leggi qui: ecco la nuova classe di Amici 19

Verissimo 3.013.000 spettatori con il 23% di share e Verissimo – Giri di Valzer 2.942.000 (20.1%). Su Rai 1 nella fascia oraria che va dalle 16,40 circa alle 18,45 circa Marco Liorni porta a casa con Italia Sì Speciale Sanremo Giovani 1.445.000 spettatori (10.4%).

Il successo di Canale 5 nella giornata del 16 novembre 2019 non si ferma però con Amici e Verissimo ma anche Caduta Libera lascia il segno.

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida segna 3.304.000 spettatori con il 19.8% di share e Caduta Libera ne segna 4.267.000 con il 22.4% di share. Un ottimo finale di stagione per Gerry Scotti che, come detto in precedenza, da lunedì torna con un nuovo quiz nella speranza di fare altrettanto bene.

La giornata poi si è chiusa in modo impeccabile con la vittoria in prima serata per Tu si que Vales anche questa settimana, vicino al 30% di share.