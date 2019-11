Amici 19 si forma la classe: tutti i nomi dei talenti di questa edizione

E’ andata in onda il 16 novembre 2019 la prima puntata di Amici 19. E la classe si è formata, due banchi in sospeso ma anche tante scelte e decisioni prese dai professori. E possiamo quindi fare un bilancio, commentando le scelte dei prof e svelandovi anche i nomi di tutti i ragazzi, qualora abbiate perso qualche passaggio nella prima puntata!

Chi sono gli allievi, i talenti, che sono entrati nella scuola di Amici?

AMICI 19 NEWS: TRE TALENTI IN SOSPESO IN ATTESA DEL GIUDIZIO

Iniziamo da Skioffi che ha la felpa rossa, il cantante per il momento ha il punto interrogativo quindi per lui non c’è ancora un giudizio definitivo. Vedremo la prossima settimana che cosa succederà.

Anche per un altro cantante c’è il giudizio sospeso. Parliamo di Gabriele, anche lui scoprirà che cosa hanno deciso i prof solo la prossima settimana. Giudizio sospeso anche per Valentin che con la sua esibizione di latino ha lasciato tutti senza fiato ma a quanto pare i prof non hanno ancora preso una decisione.

AMICI 19 SI FORMA LA CLASSE: ECCO TUTTI I CANTANTI DI QUESTA EDIZIONE

Inico e la sua band entrano nella scuola di Amici 19. Michelangelo indossa la felpa nera: anche lui entra nella scuola di Amici 19 con la categoria canto. Un altro talento del canto: Stefano indossa la maglia nera. Felpa dello stesso colore anche per Martina che entra nella classe e si prende il suo banco. Dopo la sua travolgente esibizione anche Sofia entra nella scuola di Amici per il canto. Dopo aver vinto la sua prima sfida Francesco indossa la felpa nera ed è tra i cantanti di Amici 19. Anche per Devila c’è un banco. Jacopo con la sua esibizione sulle note di Shallow conquista i prof e la felpa nera. Tra i cantanti anche una ragazza molto conosciuta, Gaia Gozzi che ha già fatto X-Factor ma ha anche alle spalle un duetto con un volto noto di Amici, Briga. NYV ha stupito tutti per le sue doti, un talento davvero unico che immaginiamo lascerà il segno nella scuola.

AMICI 19 SI FORMA LA CLASSE: ECCO TUTTI I BALLERINI DI QUESTA EDIZIONE

Sofia indossa la maglia da ballerina: per lei c’è un banco nella scuola di Amici 19. E il pubblico non ha potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con la bravissima Giulia Pauselli. Giorgia conquista i prof e anche un posto in classe. Federico dopo la battle entra nella scuola. Anche per Talisa inizia l’avventura ad Amici 19. Alioscia è stato il primo ballerino a conquistare il banco nella nuova edizione di Amici.

La prossima settimana la formazione completa della classe, vedremo che cosa succederà con i ragazzi in sospeso!