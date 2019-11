Rachele Montella è incinta? Piccolo malore a Vieni da me e Caterina Balivo lancia il gossip (Foto)

Scoop a Vieni da me ed è Caterina Balivo a rivelare che forse Rachele Montella è incinta (foto). Rachele Di Fiore ha avuto un piccolo malore mentre seguivamo in diretta il programma di Rai 1 ma nessuno tra i telespettatori aveva notato nulla perché la conduttrice era impegnata con l’intervista alla bellissima Irene Ferri. La Balivo ha trovato però il modo per lanciare il gossip quando Rossella si è avvicinata alle poltrone per servire il caffè. “Tutto bene Rachele, non la vedo più, come sta?” ha chiesto la padrona di casa. La simpaticissima Rossella ha semplicemente risposto che si era trattato di un abbassamento di pressione e che le aveva lasciato i suoi anelli in custodia. Caterina non ha resistito e ha iniziato a insinuare che Rachele e Vincenzo Montella siano in dolce attesa. Un altro bebè in arrivo per la coppia?

RACHELE DI FIORE PANCINO SOSPETTO PER LA MOGLIE DI VINCENZO MONTELLA

Rachele sta bene ma chissà se ha gradito lo scoop della Balivo. Anche Rossella dopo le battute della conduttrice si è lasciata andare e dopo aver versato il caffè anche alla Ferri ha commentato: “Potrebbe essere… ha il pancino sospetto? Mi vado a informare!”. Voglia di prendere in giro il gossip… una battuta buttata lì senza pensare, ma questa è la cosa meno probabile. Forse la cicogna è davvero in viaggio!





Rachele intanto si è ripresa e sta benissimo ma adesso in tanti attendono di scoprire se il malore avuto durante la diretta di Vieni da me sia dovuto a una nuova gravidanza. Per la coppia sarebbe il terzo figlio dopo Maddalena ed Emanuele, ma l’allenatore della Fiorentina è anche papà di Alessio, il suo primogenito nato dal matrimonio con Rita Iannaccone. La famiglia sta per allargarsi ancora un po’ con il quarto figlio? Magari domani ne sapremo di più.